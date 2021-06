Etelä-Suomen valmiustoimikunta: Koronarajoituksia lievennetään epidemiatilanteen parantuessa, varovaisuutta tärkeää noudattaa takaiskujen välttämiseksi

Jaa

Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 2.6.2021 päivittämään kuvaa koronavirustilanteesta. Etelä-Suomen alueella koronatilanne on kokonaisuutena parantunut ja rajoituksia lievennetään vähitellen. Valmiustoimikunnassa selkeytettiin sitä, mitä koronapäätöksiä aluehallintovirasto voi tehdä ja millä perustein esimerkiksi kokoontumisrajoituksista päätetään.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella koronatilanne on edelleen parantunut kesää kohti ja rajoituksia on päästy vähitellen lieventämään tai purkamaan myös pahimmilla epidemia-alueilla. Aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri kertoi tilannekatsauksessaan, että päivittäiset ilmaantuvuusluvut ovat laskusuunnassa ja rokotukset etenevät hyvin. Vanhemmissa ikäryhmissä moni on saanut jo toisenkin rokotusannoksen.

Synkempiä sävyjä tilannekuvaan toi johtajaylilääkäri Sally Leskisen katsaus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tilanteeseen, missä herkästi leviävä koronavirusmuunnos on aiheuttanut tartuntamäärien nopeaa kasvua vakavin seurauksin. Leskisen mukaan tilanne ollaan saamassa haltuun ja valmiustoimikunta totesi, että viruksen torjumiseksi tehdyistä toimenpiteistä on opiksi myös muille alueille. Nopeasti kasvaneet tartuntamäärät ovat esimerkki siitä, että virusmuunnokset ovat uhka alueiden epidemiatilanteelle ja viranomaisten rajoituksia ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa, jotta takaiskuilta vältyttäisiin ja rajoituksia ei jouduta kiristämään uudelleen.

Koronarajoituksia lievennetään alueellinen epidemiatilanne huomioiden

Aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen kertoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevista rajoituksista ja päätöksistä. Lisäksi hän taustoitti sitä, miten aluehallintovirasto tekee koronapäätökset ja mitä koronapäätöksiä aluehallintovirasto voi tehdä. Rajoitustoimet valmistellaan viranomaisten yhteistyössä hyödyntäen eri tahojen asiantuntemusta. Esimerkiksi julkisuudessa puhututtaneet päätökset kokoontumisrajoituksista aluehallintovirastot tekevät lainsäädännön ja alueellisen tartuntatautitilanteen perusteella. Alueellista tietoa saadaan sairaanhoitopiireiltä ja alueellisilta koronakoordinaatioryhmiltä. Lisäksi päätöksissä huomioidaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet sekä hallituksen hybridistrategia ja suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta (ns. exit-suunnitelma).

– Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 27.5. uuden ohjauksen kesäkuulle. Kokoontumisrajoitukset noudattelevat tätä ohjausta, mutta päätökset tehdään alueellisesti ja niissä huomioidaan tuorein tieto alueen epidemiatilanteesta. Ravintolarajoituksista aluehallintovirasto ei päätä, vaan niistä päättää hallitus valtioneuvoston asetuksella, Nikunen kertoo.

Tietoa voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston koronatiedotteet ja koronarajoitukset selkokielellä.

Rajaturvallisuus halutaan varmistaa suunnitelmallisella yhteistyöllä

Nikusen johdolla valmiustoimikunta keskusteli myös hallituksen esityksestä uudeksi maahantulomalliksi. Apulaiskomentaja Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoi tilannekuvasta ja varautumisesta kasvavien matkustajamäärien aiheuttamiin haasteisiin rajanylityspisteillä. Rajaturvallisuus halutaan varmistaa riittävällä, riskiperustaisella koronatestauksella ja kuntien sekä muiden viranomaisten suunnitelmallisella yhteistyöllä. Aluehallintovirasto tiedottaa mahdollisista rajanylityspaikkoja koskevista uusista päätöksistä erikseen.

Kokouksen lopuksi käsiteltiin muita alueellisen varautumistoiminnan ajankohtaisia asioita ja huoltovarmuuden tilannetta. Koronatilanne on vaikuttanut alueelliseen varautumiseen monin tavoin ja esimerkiksi maanpuolustuskursseja on jouduttu siirtämään. Kokouksissa kuultiin suunnitelmista korjausvelan purkamiseksi.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa ovat mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.