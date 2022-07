Etla vahvistaa tutkimustaan työn tulevaisuudesta – Joonas Tuhkuri palaa Etlan asiantuntijaksi

Työn tulevaisuuteen ja teknologisiin ratkaisuihin keskittyvä tutkimus vahvistuu Etlassa, kun Joonas Tuhkuri palaa syksyllä tutkijakaartiin. Tuhkuri on vastikään väitellyt tohtoriksi taloustieteestä yhdysvaltalaisessa Massachusetts Institute of Technology (MIT) -yliopistossa. Tuhkuri aloittaa Etlan Senior fellow-tutkijana, ja hän on myös aiemmin työskennellyt Etlassa vuosina 2014‒2016.

Joonas Tuhkuri on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan taloustiede. Hänen väitöskirjansa tarkastelee työn tulevaisuutta, ja sen ohjaajina MIT:ssa olivat alan tunnetut professorit Daron Acemoğlu ja David Autor. Tuhkurin tutkimusaiheet keskittyvät työn taloustieteeseen ja sen tulevaisuusnäkökulmiin sekä teknologiaan, innovaatioihin ja osaamiseen. Tällä hetkellä tutkimusaiheena ovat teknologian vaikutukset työn ja taitojen kysyntään. Tuhkurin tutkimuksia on esitelty myös laajalevikkisissä ja arvostetuissa aikakauslehdissä, kuten The Economist, Wired ja Bloomberg. Joonas Tuhkuri työskentelee Etlassa syksystä 2022 lähtien osa-aikaisesti ja hänen päätyönsä on Berliinissä, Berlin School of Economicsin tutkijatohtorina. Syksyllä 2023 hän aloittaa Tukholman yliopiston taloustieteen apulaisprofessorina. Etlassa Tuhkuri liittyy osaksi tutkimusjohtaja Antti Kauhasen johtamaa Työmarkkinat ja koulutus -tutkimusryhmää. – Joonas Tuhkuri on innovatiivinen, monipuolinen ja tuottelias työn murroksen tutkija. Taloustutkimuslaitoksena Etla tekee jo nyt laajaa työelämätutkimusta, ja hänen osaamisensa auttaa Etlaa kehittämään erityisesti työn murrokseen liittyvää tutkimustamme, toteaa Antti Kauhanen. Joonas Tuhkuri on tehnyt yhteistyötä Etlan kanssa aiemminkin. Hän on työskennellyt Etlassa tutkijana vuosina 2014‒2016, jolloin hän kehitti Googlen hakukonedataan ja työttömyystilastoihin perustuvan ETLAnow-mallin. ETLAnow ennustaa tulevaa työttömyysastetta päivittäin jokaisessa 28 EU-maassa. Keväällä 2022 Etlan julkaisusarjassa ilmestyi Tuhkurin, Etlan tutkijan Johannes Hirvosen ja Laboren tutkijan Aapo Stenhammarin tutkimus, jossa tarkasteltiin robottien käyttöönoton vaikutuksia suomalaisissa teollisuusyrityksissä. ETLAnow’n ennusteisiin voit tutustua verkkosivuillamme. Lisätietoja: Tutkija Joonas Tuhkuri, MIT, p. +1 857 999 5999 (viikolla 30), muuten p. 040-023 9818, tuhkuri@mit.edu

