Etlan Heli Koski nimitetty Yritystukien tutkimusjaoston johtoon

Hallitus asetti torstaina 16.3.2023 yritystukien tutkimusjaoston uudelle toimikaudelle, alkaen 1.4.2023 ja päättyen 31.3.2027. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva riippumaton tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tutkimusjaoston uuden kauden puheenjohtajaksi nimitettiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Heli Koski. Koski on julkaissut lukuisia yritystukia koskevia tieteellisiä artikkeleita ja raportteja ja hänellä on mittava kokemus yritystukien vaikuttavuusarvioinnista.

‒ On hienoa päästä kehittämään yritystukitutkimusta tässä uudessa roolissa. Yritystukien vaikuttavuuden arviointi on tärkeää, koska niistä saatavat hyödyt yhteiskunnalle riippuvat tukien tehokkaasta kohdentumisesta. Meillä Suomessa on onneksi poikkeuksellisen hyvät rekisteriaineistot yritystukien vaikuttavuuden tutkimiseen, Koski toteaa.

Tutkimusjaoston muina jäseninä toimivat professorit Timo Kuosmanen (Turun yliopisto), Minna Martikainen (Vaasan yliopisto), Topi Miettinen (Svenska Handelshögsskolan) ja Hannu Vartiainen (Helsingin yliopisto).

Tutkimusjaoston tehtävänä on valtioneuvoston asetuksen mukaan arvioida Suomen yritystukijärjestelmää ja erityisesti laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä. Lisäksi jaosto kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa ja tekee riippumattomia arvioita yritystuista. Tutkimusjaosto voi tilata ja hyödyntää ulkopuolista tutkimusta työssään, mutta myös jaoston jäsenet osallistuvat arviointi- ja analyysityöhön.

Tutkimusjaosto on perustettu vuonna 2019.

https://tem.fi/tutkimusjaosto