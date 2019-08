ETSITÄÄN: Yhteisöllisestä rakentamisesta ja asumisesta kiinnostuneita - Lapinjärvelle tulossa uudenlainen ryhmärakentamisen malli

Miltä kuulostaisi rakentaa oma puutalounelma vähähiilisesti ja yhteisöllisesti? Tähän ideaan on tartuttu Lapinjärven kunnassa ja pian Lapinjärvellä kokeillaan uudenlaista ryhmärakentamisen mallia, jossa rakennetaan 12 pientaloa ekologisesti.

Lapinjärven kuntaan on tulossa Husulanmäen alueelle uudenlainen ryhmärakentamisen malli, jossa huomioidaan asumisen vähähiilisyys ja kiertotalouden periaatteet jo rakennusvaiheessa. Projektissa ovat mukana Aalto-Yliopisto ja Laurea Ammattikorkeakoulu

Lapinjärvellä kunnioitetaan perinnerakentamista ja tämä arvo tulee näkymään myös Husulanmäen alueen modernissa rakentamisessa. Nyt Husulanmäelle etsitään ihmisiä, jotka haluavat rakentaa uuden kotinsa metsäiselle asuinalueelle.

Husulanmäki etsii asukkaita

Husulanmäki on Lapinjärven niemi parin kilometrin päässä Kirkonkylältä Helsinkiin päin. Metsäntutkimuslaitos rakennutti Husulanmäelle 1930-luvulla tutkimusaseman, minkä ansiosta alueen puusto ja kasvillisuus on erittäin monipuolista.

Metsäntutkimuslaitoksen rakennusten muotokieli pohjautuu vanhaan suomalaiseen rakennusperinteeseen ja ne muodostavat yhtenäisen pihapiirin. Kunta hankki alueen omistukseensa vuonna 2016. Alueen maankäytön suunnitelma tehtiin yhdessä Aalto-yliopiston puurakentamisen laitoksen kanssa ja siitä valmistunut vuoden diplomityönä palkittu Hanna Jahkosen suunnitelma toimi alueen kaavoituksen pohjana.

Nyt alueelle suunnitellaan pientalojen kylää, jossa kunnioitetaan vanhaa rakennusperinnettä. Husulanmäen pientalojen suunnitelma rakentuu olemassa olevien rakennusten rajaaman pihapiirin ympärille. Pihapiiriä täydennetään yhteisrakennuksilla ja omilla tonteillaan sijaitsevat pientalot ryhmittyvät yhteispihan ulkokehälle.

Pientalotontteja on yhteensä kaksitoista ja ne muodostuvat kolmesta neljän talon ryhmästä, joilla on kullakin oma, pienempi yhteinen piha. Jokaiselle taloryhmälle on suunniteltu oma talotyyppi, joka soveltuu sille kaavailtuun rakennuspaikkaan. Neljän talon kokonaisuuksiin kuuluu myös yhteiskäyttöinen rakennus, jonka alakerrassa ovat autotallit ja yläkerrassa työtiloja tai kaksi pientä asuntoa.

Valtaosa Husulanmäen alueesta jää asukkaiden ja kuntalaisten yhteiseen virkistyskäyttöön. Yhteiskäyttöön tulee myös rannassa oleva saunamökki. Monipuolisen kasvillisuuden puolia tullaan pitämään eikä puustoa tuhota.

Yhteisöllisyys ja Lapinjärvi kuuluvat yhteen

Lapinjärven kunnassa elää vahva aktiivisuuden perinne. Lapinjärvi on pieni ja perinteikäs itäuusimaalainen kunta tunnin matkan päässä Helsingistä. Lapinjärven Kirkonkylä on säilyttänyt idylliset ominaispiirteensä läpi vuosisatojen ja pitää sisällään kaikki olennaiset palvelut.

”Yhteisöllisyys ja Lapinjärvi kuuluvat yhteen”, kertoo kunnanjohtaja Tiina Heikka, ”Husulanmäen yhteisöllinen ryhmärakentamisen malli sopii kuntamme ideologiaan. Haluamme ottaa kuntalaiset ja tulevat asukkaat mukaan jo suunnitteluvaiheessa.”

Asemakaava on jo tehty ja kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kunnanjohtajaan. Alueelle pääsee tutustumaan halutessaan.