Etuusmenot nousemassa ennätyslukemiin

YTKbarometri: Koronakevään työttömyysaste nousee historiallisiin lukemiin 27.5.2020 06:00:00 EEST | Tiedote

Yleinen työttömyyskassa YTK on valmistautunut pitkin kevättä työttömyyspäivärahahakemusten määrän kasvuun. YTK on maksanut työttömyysetuuksia jo nyt huhtikuun osalta noin 12 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, vaikka osa huhtikuun hakemuksista on vielä käsittelemättä.