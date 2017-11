EU nostaa maatalouspolitiikan tulostavoitetta – siihen tarvitaan vahva rahoitus

Lupa- ja valvontaviraston valmistelu tarvitsee poliittista ohjausta 25.11.2017 12:00 | Tiedote

Maakuntauudistus on osittain salavalmisteluvaiheessa. Etenkin tulevaa lupa- ja valvontavirastoa on valmisteltu suurelta yleisöltä pimennossa kesästä saakka. Avoimuuden puute on ymmärrettävää, jos pöydällä on valtakunnallisen luonnonsuojeluviraston valmistelu. Hallituksen on syytä ensitilassa ohjata valmistelu oikeaan suuntaan, totesi MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK Etelä-Pohjanmaan syyskokouksessa 25.11.2017.