EU-rahoitteinen TREASoURcE-hanke toteuttaa sähköautojen akkujen uusiokäyttöä tutkivan pilotin Lempäälässä ja Norjassa

TREASoURcE-hanke

TREASoURcE on Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama kiertotaloushanke. EU-tukea nelivuotinen (2022-2026) hanke on saanut yhteensä 9,99 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja hankekumppaneita on yhteensä 17 kuudesta Euroopan maasta. Lisätietoa hankkeen nettisivuilta: https://treasource.eu/