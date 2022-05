Euroopan parlamentti linjasi tekoälyn tulevaisuudesta

Euroopan parlamentin tekoälyä käsittelevän erityisvaliokunnan AIDA:n työ päättyi tänään. Valiokunta keskittyi 18 kuukauden ajan käsittelemään tekoälyn tuomia yhteiskunnallisia muutoksia ja sääntelyhaasteita. Suomalainen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) toimi valiokunnan varapuheenjohtajana koko valiokunnan työn ajan. Työ huipentui työn kokoavaan loppuraporttiin, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossa. Tässä raportissa luotiin pohja eurooppalaiselle tekoälyn kehitykselle vuoteen 2030 asti.

Raportissa esitellään politiikkavaihtoehtoja, jotka voisivat vapauttaa tekoälyn potentiaalia terveyden, ympäristön ja ilmastonmuutoksen alalla, auttaa torjumaan pandemioita ja maailmanlaajuista nälänhätää sekä parantamaan ihmisten elämänlaatua henkilökohtaisen lääketieteen avulla. Tekoäly yhdistettynä tarvittavaan tuki-infrastruktuuriin, taitoihin ja koulutukseen voi lisätä pääoman ja työn tuottavuutta, innovaatioita, kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista.

Samalla kuitenkin raportissa korostetaan tekoälyyn liittyviä riskejä. Tietyt tekoälytekniikat mahdollistavat datankäsittelyn automatisoinnin ennennäkemättömässä mittakaavassa. Tämä tasoittaa tietä massavalvonnalle ja uhkaa perusoikeuksia, erityisesti oikeuksia yksityisyyteen ja tietosuojaan. Raportissa korostetaan myös tekoälyn ympäristövaikutusten ja sosiaalisten ulottuvuuksien huomiointia.

”Tekoäly on yksi Euroopan tulevaisuutta eniten määrittävistä kehityksistä. Nyt äänestetty raportti luo eurooppalaisen vaihtoehdon tekoälyaikaan. Me näemme tekoälyn potentiaalin uusien tuotteiden ja innovaatioiden luojana. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa ja lääketeollisuudessa tekoälyllä voi olla merkittävä rooli”, erityisvaliokunnan varapuheenjohtaja Kumpula-Natri toteaa.

Suhtautumisessa tekoälyyn on tärkeää pitää pää kylmänä, eikä antaa toripuheiden johtaa harhaan. ”On tärkeää, että suhtaudumme tekoälyyn harkitusti. Joskus tekoälystä puhutaan uutena ”kylmänä sotana”, jossa Eurooppa on jatkuvasti jäämässä jälkeen. Tämän vuoksi tekoälylle ei pitäisi luoda mitään pelisääntöjä ja teknologisen kehityksen pitäisi antaa versoa vapaasti. On totta, että Euroopassa tarvitaan lisäinvestointeja teknologiseen kehitykseen ja koko tekoälyn potentiaali on hyödynnettävä. Silti on elintärkeää muistaa, että tekoäly on vain työkalu.”

Eurooppalainen vaihtoehto tekoälylle onkin valjastaa tekoäly työkaluksi laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä Eurooppa menee omaa polkuaan Yhdysvaltojen markkinavetoisen ja kiinalaisen valtiojohtoisen järjestelmän vaihtoehtona.

”Emme halua mitä vain tekoälyä. Euroopassa me haluamme arvojemme mukaista tekoälyä. Tekoälyä, joka ei vahvista syrjiviä rakenteita vaan tuo meidät lähemmäksi reilua ja kestävää yhteiskuntaa. Tämä on meidän visiomme tekoälyn tulevaisuudesta. Eurooppa ei enää katso sivusta, vaan ottaa rohkeasti oman kurssinsa teknologian kehityksessä.”

Miapetra Kumpula-Natri on digitaalisiin kysymyksiin erikoistunut europarlamentaarikko S&D ryhmästä. Viime aikoina hän on toiminut aktiivisesti data-ja tekoälykysymysten Euroopan parlamentin tekoälystä vastaavassa erityisvaliokunnassa (AIDA) sekä teollisuudesta, tutkimuksesta ja energiasta vastaavassa valiokunnassa (ITRE). Tällä hetkellä lainsäädäntötyössä hän toimii ITRE-valiokunnassa ryhmänsä edustajana maailman ensimmäisen tekoälyasetuksen (AI Act) sekä datatalouden pelisääntöjä määrittävän data-asetuksen (Data Act) käsittelyssä.