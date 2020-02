Euroopassa leviävällä argentiinanmuurahaisella on kausiviruksia

Argentiinanmuurahaiset ovat levinneet ympäri maailman ihmisen mukana ja ne ovat yksi kaikkein menestyneimmistä vieraslajeista. Aikaisemmin Oulun yliopiston tutkijat yhdessä Gironan yliopiston tutkijoiden kanssa ovat tunnistaneet Välimeren alueelle levinneen argentiinanmuurahaisen virukset ja nyt yhteistyönä tutkittiin argentiinanmuurahaisten virusten ekologiaa, koska vieraslajin menestymiseen uudessa elinympäristössä voi vaikuttaa lajia rajoittavan taudinaiheuttajan puuttuminen.

Eurooppalaisista argentiinanmuurahaisista löytyy ainakin kymmenen eri viruslajia, joista osa infektoi myös niiden Amerikassa ja Uudessa-Seelannissa olevia populaatioita. Uudessa tutkimuksessa havaittiin, että muurahaiskuningattarilla on enemmän viruksia kuin työläisillä tai koirailla. Mahdollisesti tämä johtuu siitä, että kuningattarilla on enemmän sellaisiasosiaalisia kontakteja, joissa virukset leviävät, tai sitten niiden elimistö vain kestää enemmän viruksia kuin työläisten ja koiraiden.

Osa viruksista oli havaittavissa muurahaisissa kaikkina vuodenaikoina. Mielenkiintoisin havainto oli, että osa viruksista oli kausiluontoisia eli ne saapuivat lämpimänä vuodenaikana ja katosivat, kun ilma kylmeni (Kuva 1). Muurahaisten ruoankeräämisaktiivisuus nousee myös lämpimänä vuodenaikana ja onkin mahdollista, että muurahaiset saavat nämä kausivirukset hyönteisiltä, joita ne käyttävät ruoaksi. Alueen alkuperäisten hyönteisten virukset siis leviävät vieraslajiin. Kausivirukset eivät havaittavasti aiheuttaneet muurahaisille haittaa.

Koska argentiinanmuurahaisten valtaama alue Välimeren rannikoilla on tuhansia kilometrejä, ne voisivat levittää luonnossa viruksia erittäin laajalle alueelle. Esimerkki tällaisesta viruksesta, joka myös infektoi argentiinanmuurahaisia vain lämpimänä vuodenaikana, on tarhamehiläisen taudinaiheuttaja Kashmir bee virus, joka osaltaan aiheuttaa maailmanlaajuista mehiläiskatoa.

