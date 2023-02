Evondos ja Medido yhdistävät voimansa parantaakseen kotihoitoa Euroopassa

Medido ja Evondos ovat molemmat perustettu vuonna 2008 ja yhtiöillä on yhteinen visio auttaa ikääntyvää väestöä elämään itsenäistä elämää kotona. Automatisoitu lääkeannostelu varmistaa, että lääkehoidon tarpeessa olevat ihmiset saavat oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeana annoksena automaattisesti, mikä parantaa kotihoidon asiakkaiden elämänlaatua ja turvallisuutta sekä tukee itsenäistä elämää kotona. Evondosin ja Medidon ratkaisut vähentävät hoitajien rutiinitehtäviin käyttämää aikaa ja mahdollistavat enemmän aikaa hoitoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen kotikäyntien aikana.

”Olemme täydellinen yhdistelmä. Kaksi yritystä, joilla on loistavat tiimit ja lääkeannostelupalvelu. Työskentelemme molemmat elämänlaadun kohentamiseksi ja ajan vapauttamiseksi kotihoidossa, parantaaksemme sekä kotihoidon asiakkaiden että palveluntarjoajien asemaa. Yhdistämällä tiimimme, teknologiamme ja palvelumme voimme vastata ikääntyvän väestön ja resursseja tarvitsevan kotihoidon palvelujärjestelmän kysyntään lääkeannostelun saralla”, Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski sanoo ja jatkaa:

“Hoitohenkilöstön puute yhdistettynä päivittäistä tukea tarvitsevien ikäihmisten kasvavaan joukkoon on globaali ilmiö. Evondosin ja Medidon palvelut auttavat ihmisiä elämään itsenäistä elämää kotona parantuneen lääkehoidon avulla, hoitoresurssien haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Yhdessä autamme kasvavaa määrää ihmisiä kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella ja tarjoamme paremman valikoiman palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.”

Evondos on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja työllistää lähes 200 lääkinnällisten laitteiden ammattilaista Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Medido on Alankomaiden johtava lääkeannostelupalveluiden tarjoaja, jonka palvelu on saatavissa myös Pohjoismaissa. Yhtiöllä on noin 100 työntekijää. Yhdessä Evondos ja Medido palvelevat satoja yksityisiä ja julkisia hoitoalan organisaatioita Euroopassa.

Yhtiöt yhdistävät asiantuntemuksensa sekä alan parhaat käytännöt ja kokemukset, ja investoivat teknologiaan tarjotakseen johtavia automatisoituja lääkeannosteluratkaisuja sekä erinomaista asiakaspalvelua tänään ja tulevaisuudessa.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme tavanneet sielunkumppanimme lääkeannostelualalla. Meitä molempia yhtiöitä ohjaa yhteinen visiomme auttaa useampia ihmisiä elämään itsenäistä elämää. Autamme hoitajia sekä yksityisiä ja julkisia kotihoidon organisaatioita tarjoamaan laadukasta kotihoitoa ikääntyvälle väestölle. Yhdistämällä osaamisemme voimme palvella asiakkaitamme laajemmalla tarjonnalla ja entistä vahvemmalla asiantuntemuksella. Samalla vauhditamme kansainvälistä kasvuamme etenemällä uusille markkinoille yhdessä. Olemme iloisia saadessamme yhdistää voimamme Evondosin kanssa. Odotamme suurella innolla paremman kotihoidon mahdollistamista Euroopassa”, sanoo Thijs van Nuenen, Medidon perustaja ja toimitusjohtaja.

Kaupan yhteydessä Evondos Group hankkii kaikki Medidon taustalla olevan Vitavanti Group B.V.:n osakkeet. Vitavantin osakkeenomistajat sijoittavat takaisin Evondosiin ja heistä tulee Evondosin merkittävä osakkeenomistaja. Eurooppalainen pääomasijoittaja Verdane säilyy Evondosin pääomistajana.

Katso täältä, kuinka vuonna 2008 Vitavantin ja Evondosin perustajat ideoivat 1 800 kilometrin päässä toisistaan samankaltaiset ratkaisut auttaakseen lääkehoidon kanssa kamppailleita isoäitejään:

https://vimeo.com/evondos/evondos-medido-yhdistavat-voimansa