Exit ei riitä - Suomi tarvitsee yhteiskunnallisen korjaussuunnitelman 

Jaa

Hallituksen exit-suunnitelma on ensimmäinen askel yhteiskunnan avaamiselle. Tarvitaan kuitenkin laajempi yhteiskunnallinen strategia kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen, toteaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Korona-aika on osoittanut sosiaalipalvelujen sudenkuopat, ja esimerkiksi tuore sosiaalibarometri näytti, että palvelujärjestelmä ei ole onnistunut tukemaan ihmisiä, joilla on monisyisiä ja syviä ongelmia.

Koronaa on hoidettu lähinnä terveydenhuollon ja talouden näkökulmasta, vaikka se osuu yhtä lailla myös sosiaalihuoltoon ja erityisesti kaikkein heikompiosaisiin, kuten lapsiin, nuoriin, ikäihmisiin ja vammaisiin. Tästä johtuen Suomella on nyt niskassa valtava sosiaalinen velka, jota ei pystytä maksamaan ilman sosiaalisia investointeja.

- Vaikka korona olisi ohitse, ihmisten avun tarve tulee lisääntymään vielä pitkään, ja erot hyvinvoinnissa repeävät. Jotta tuhoja voidaan estää, tarvitaan koronakriisin jälkihuoltoon erilaisten seurantatietojen, selvitysten ja arviointiraportteihin perustuvia tekoja ja niiden edellyttämiä taloudellisia resursseja kuntiin. Pitkäaikainen korjaava työ on ulotettava osaksi tulevien hyvinvointialueiden palvelustrategiaa ja palveluita. Kriisin jälkihuollossa tarvitaan vahvaa sosiaalihuoltoa ja hyvinvoivia sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Budjetoinnin on oltava proaktiivista jo hallituksen puoliväliriihessä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat yhteiskunnan uudelleenrakentajia

Etulinjassa koronan jälkien korjaajina ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöt, eli sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiryhmän vastuulla on nyt auttaa heitä, joiden ylle koronakriisi jätti synkimmän varjon. Tiedossa on, että esimerkiksi lastensuojelun tarve, koulupudokkuus, toimeentulo-ongelmat, työttömyys ja ikääntyneiden sosiaalinen kuormittuminen on lisääntynyt.

- Jotta saamme rakennettua tämän maan uudelleen, on satsattava rakentajiin, eli sosiaalihuollon ammattihenkilöihin ja heidän käytettävissä oleviin resursseihin, eli sosiaalipalveluihin. Nyt on alettava pikaisesti valmistelemaan sosiaalialan työhyvinvointiohjelmaa, ja se tulee ottaa myös osaksi hallituksen puoliväliriihilinjauksia. Henkilöstön työhyvinvoinnista on pidettävä huolta ja ammattilaisista on pidettävä kiinni, sillä jo nyt ala vuotaa kuormituksen ja heikon palkan vuoksi, sanoo Jenni Karsio.

Talentia esittää seuraavia toimenpiteitä: