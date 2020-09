FA edellyttää palvelulupauksen selkeyttämistä sotessa – julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus uuteen kunniaan!

Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä vilkastunut – yritykset edelleen alamaissa 22.9.2020 15:11:10 EEST | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on kesän 2020 aikana palautunut normaaliksi. Koronapandemian vaikutus näyttää jääneen vain tilapäiseksi pudotukseksi. Myös odotukset lainanottohalukkuudesta ovat parantuneet. Sen sijaan yritysten luotonkysyntä on edelleen alamaissa. Kesän aikana luottoja on myönnetty vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Investointeihin ei näytä olevan juurikaan lainanottohalukkuutta. Barometrikysely III/2020 tehtiin pankinjohtajille elo-syyskuun vaihteessa.