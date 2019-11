FA:n kehitysjohtajaksi Katja Repo – vastuualueina finanssityö, osaaminen ja digitalisaatio

Katja Repo aloittaa Finanssiala ry:n (FA) kehitysjohtajana 20.1.2020. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat finanssityön ennakointi, osaamisen edunvalvonta sekä digitalisaatioon liittyvä yleiskoordinointi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, EMBA Katja Repo on toiminut finanssialan täydennyskoulutusta järjestävän Finvan liiketoimintajohtajana Aalto EE:ssä. Lisäksi hän työskenteli Aalto EE:n digitalisaation johtajana tehtävänään palveluntarjonnan digitalisoiminen ja uusien palveluiden luominen Aalto-yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

FA:ssa finanssityön ennakointityötä luotsannut Tarja Kallonen jää alkuvuodesta eläkkeelle. ”Tarja Kallonen on monipuolisella osaamisellaan ja idearikkaudellaan kehittänyt uusia toimintamuotoja finanssityön ennakointiin”, toteaa FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula.

”Tarja Kallonen on ollut Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen primus motor. Kyse on ollut uraauurtavasta uudenlaisesta yhteistyöstä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä. Sen kautta olemme yhdessä työntekijöiden kanssa tunnistaneet tulevaisuuden osaamistarpeet sekä saaneet ymmärrystä muutoksen vaikutuksesta finanssialan työtehtäviin”, Yli-Huttula kiittelee.

Katja Repo tarttuu finanssityön ennakoimistehtäviin innostuneena. ”FA:ssa on hyvä tekemisen draivi ja saadaan paljon aikaan. Finanssialan arvostuksen nostoa ja kehittämistä yhdessä jäsenyritysten kanssa on hyvä jatkaa. Erityisesti toimialan digitalisoituminen kiinnostaa: on hienoa nähdä, millaisia muutoksia tulee ja miten muutoksessa voi olla omalla työllään mukana. Sitähän koulutuspuolellakin tehdään – katsotaan, mihin maailma on menossa ja tarjotaan sitä ymmärrystä asiakkaille”, Repo luonnehtii.