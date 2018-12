FA:n puheenjohtajisto: Finanssiala tukee kasvua, mutta poliitikkojen pitää luoda mahdollisuuksia

Finanssiala ry (FA) lähtee vaalivuoteen 2019 vastavalitun hallituksen voimin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Nordean Suomen maajohtaja Ari Kaperi. Varapuheenjohtajiksi on valittu LähiTapiolan pääjohtaja Erkki Moisander ja OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Uusi hallitus seuraa kautensa alussa erityisesti vaaleja. Finanssiala ry on asettanut sekä hallitusohjelma- että EU-tavoitteet, jotka julkaistiin jo alkukeväästä, ja niitä täydennettiin syksyllä.

Finanssialan tärkein viesti päättäjille tulevalla vaalikaudella on vakaan toimintaympäristön ylläpitäminen. Suomalainen finanssiala voi parhaiten vauhdittaa kasvua ja tukea työllisyyttä, kun sääntely ja verot ovat maltillisella tasolla.

”Kotitalouksien ja yritysten rahoituksen hankintaa ei pidä vaikeuttaa uudella sääntelyllä ja taloudellisilla lisärasitteilla. On tärkeä muistaa, että lisärasitteet heijastuvat loppujen lopuksi aina finanssialan yhtiöiden asiakkaisiin”, summaa Ari Kaperi.

Yksi Suomen tulevaisuuden rakennusaineista on omistajuuden tukeminen. Kotimaiset omistajat ja yritykset ovat kasvun perusta, ja toisaalta Suomi tarvitsee myös ulkomaista pääomaa ja investointeja.

Timo Ritakallio oli mukana Elinkeinoelämän keskusliiton työryhmässä valmistelemassa suomalaisen omistajuuden toimintaohjelmaa. OP Ryhmä palaa Finanssiala ry:n jäseneksi vuodenvaihteessa.

Ritakallion on helppo yhtyä FA:n tavoitteeseen tukea omistajuutta. ”Yritystoimintaa on helpotettava sääntelyä sujuvoittamalla. Samalla sääntelyssä on otettava huomioon myös ulkomaisten sijoittajien näkökulma. Pankit kykenevät rahoittamaan kannattavia investointeja, kun sääntely pidetään järkevällä ja maltillisella tasolla”, Ritakallio muistuttaa.

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen elvytettävä

FA patistaa päättäjiä luomaan kannusteita kansankapitalismiin. ”Kotitalouksien halukkuus sijoittamiseen ja säästämiseen paranee, kun tarjolla on erilaisia sijoitusmuotoja, joiden verotus on riittävän yksinkertaista ja pitkäjänteistä”, Erkki Moisander muistuttaa.

Moisanderin mukaan ensi vaalikaudella on elvytettävä vapaaehtoinen eläkesäästäminen. “Yksilön on voitava alkaa nostaa säästöjään, kun hän jää työeläkkeelle. Elinikäisen eläkevakuutuksen verokohtelun on oltava kannustavaa.”

Yhdistyskokouksen valitsemalle hallitukselle kuuluvat kaikki järjestön strategiset edunvalvontahankkeet ja muut koko finanssialaa koskevat merkittävät kysymykset, FA:n strategia, organisaatio, toimintasuunnitelma ja budjetti sekä muut säännöissä määrätyt asiat.

Muut Finanssiala ry:n hallituksen jäsenet 2019-2020: