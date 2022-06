Fantasian ja todellisuuden välimaastossa – Kukka-Maria Rosenlundin näyttely Vaasan taidehallissa

Kukka-Maria Rosenlundin näyttelyssä Syli sukelletaan fantasian ja todellisuuden välimaastoon. Rosenlund yhdistää valokuvan ja materiaalipohjaisen työskentelyn teoksissaan, jotka käsittelevät muistojen kautta ajan kulumista, tyttöyttä ja vapauden halua. Näyttelykokonaisuus rakentuu valokuvista sekä veistoksista, joissa yhdistyvät keramiikka, kipsi ja tekstiilit. Teokset ovat valmistuneet vuosien 2020 ja 2022 aikana Suomessa sekä Andalusiassa, Espanjassa.

–Sana syli merkitsee suomenkielessä jonkin ympäröimänä tai kietomana olemista. Syli on väliaikaista hetkellistä koskettamista. Ajattelen sen olevan myös eräänlainen muodonmuutoksia synnyttävä tila, kuvailee Kukka-Maria Rosenlund.

Tyttöyden kokemus voimavarana

Rosenlund käsittelee teoksissaan muistin ja identiteetin kerrostuneisuutta. Töissä näkyvien aiheiden kuten nukkuvien hevosten, lettien, saniaisten, pois kääntyneiden hahmojen tai jumppasalin puolapuiden lähtökohtana ovat fyysiset muistot, jotka kulkevat lapsuudesta aikuisuuteen. Lapsuudessa näkyvä ja näkymätön on selkeää, se maailma on ikään kuin kaikukoppana sille mitä sen jälkeen tapahtuu.

–Ajattelen työtäni muistiin liittyvien välimatkojen kuvauksena; pohdin paikkaan kuulumista, sulautumista ja käpertymistä. Minua kiinnostaa nähdyksi tuleminen ja katseen tematiikka sekä tyttöyden kokemus, jonka toivon olevan voimavara, joka ei ole sukupuolesta kiinni, jatkaa Rosenlund.

Siirtää valokuvan keramiikalle

Kuvataiteilija on siirtynyt valokuvan tekemisessä työskentelyyn, jossa tekemisen prosessi on osa teosten sisältöä ja muotoa. Valokuvan siirto keramiikalle on monivaiheista ja siihen liittyy käsillä tekemisen kehollisuus.

–Pidän hallitsemattomista materiaalisista käänteistä ja kosketuksen jäljistä, joita työskentelyssä tapahtuu ja jää näkyväksi. Useimmissa teoksissani tulee esille puutarhaan viittaavia esineitä, kasveja ja tiloja. Teos Venus-ruukku on saanut alkunsa puutarhaveistoksista, jotka tyypillisesti kannattelevat käsissään ruukkua. Ruukkujen historia kytkeytyy kodinpiiriin sekä sisätilan metaforaan, joka on yhdistetty naisen kehoon. Saven muovaaminen kytkeytyy omaan kasvuympäristööni, sillä olen keraamikkoäidin tytär, kertoo Rosenlund.

Näyttelyssä esillä oleva muriseva Venus-ruukku on rakennettu käsin, kahden eri sukupolven välisenä yhteistyönä.

Kukka-Maria Rosenlundin (s. 1987) teoksia on ollut esillä niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, viimeisimpinä Galleria Huudossa Helsingissä (2022), Taidekeskus Mältinrannassa Tampereella (2022), Copenhagen Photo Festivalissa Kööpenhaminassa (2021), Valokuvagalleria Hippolytessä Helsingissä (2020), Transeurope Photographyssa Ateenassa (2019) ja Suomen Valokuvataiteen museossa Helsingissä (2018).

Hänen teoksiaan sisältyy muun muassa Tampereen Taidemuseon, Suomen Valokuvataiteen museon sekä Suomen Valtion taidekokoelmiin. Rosenlund on valmistunut Aalto-yliopiston valokuvataiteen maisteriohjelmasta vuonna 2020. Hän on opiskellut opiskellut valokuvataidetta Turun taideakatemiassa vuosina 2010-2014 ja Antwerpenissä Belgiassa (2013) sekä elokuvataidetta Buenos Airesissa Argentiinassa (2018).

Suomen Kulttuurirahasto sekä Taiteen edistämiskeskus on tukenut taiteellista työskentelyä ja näyttelyn valmistamista.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/jvINP1jIZsPF7WUM/fo