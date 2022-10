Farkkujen vyötärö laskee, retropukeutuminen lisääntyy ja tunikasta tuli kansallinen erikoisuus – Prisman suuri trendiraportti paljastaa miten suomalaiset pukeutuvat nyt ja ensi vuonna

Suomalainen on melko maltillinen vaatteiden ostaja, sillä yli puolet tutkimukseen vastanneista kertoo hankkivansa vaatteita muutaman kerran vuodessa. Myös vaatteisiin käytettävä summa on vaatimaton, sillä Prismasta vaatteita hankkineiden kertaostos on noin 30 euroa.

Datassa korostuu selvästi farkkujen ja collegehousujen osuus, sillä molempia myydään miesten ja naisten myynnit yhteenlaskettuna 200 000 kappaletta vuodessa. Myynti jakautuu suurin piirtein tasan molempien sukupuoliryhmien kesken. Naisten yleisin housuostos on slim fit -malliset siniset farkut, kun taas miehillä myydyin housumalli on mustat collegehousut.

Suomalaiset eivät kuitenkaan ole kovin innokkaita investoimaan housuihinsa suuria summia, sillä eniten myydään alle 30 euroa maksavia farkkuja.

“Suomen suosituimpana muotikauppana meillä on Prismassa tärkeä rooli tarjota suomalaisille kattava valikoima arjen perusvaatteita. Myyntidatassamme luonnollisesti korostuvat perustuotteet, kuten t-paidat ja sukat, joita on helppo napata mukaan muiden ostosten lomassa. Samalla haluamme inspiroida ihmisiä kokeilemaan uusia brändejä, värejä ja malleja – haluamme auttaa ihmisiä löytämään oman tyylinsä”, Prisman käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole kertoo.

2,5 miljoonaa myytyä sukkaparia per vuosi – Etelä Pohjanmaalla rakastetaan hihattomia paitoja

Prisman myydyin vaatekappale on mustat nilkkasukat, joita lähtee hyllystä mukaan peräti 2,5 miljoonaa paria per vuosi. Suosituin yläosa sekä miehillä että naisilla on t-paita, joita myydään yli puoli miljoonaa kappaletta vuodessa. Myyntidatasta nousee esiin, että miehet suosivat t-paidoissa selvästi O-pääntietä V-pääntietä enemmän. Miesten hihattomat paidat sen sijaan nousevat selkeästi esiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa niitä myydään suhteessa lähes tuplasti enemmän kuin muualla Suomessa keskimäärin.

Alushousuissa miehet lähes koko maassa suosivat boksereita, joita ostetaan yleensä kolmen kappaleen paketeissa väreissä musta, harmaa ja sininen. Selkeän poikkeuksen tekevät Kymenlaakso ja Pohjois-Karjala, joissa muuhun Suomeen nähden poikkeuksellisesti myydään suhteessa enemmän brief-mallisia alushousuja.

“Suomalaisia pukeutujina on mahdotonta niputtaa, sillä jokaisella on omanlaisensa tyyli, mutta trendiraportti nostaa esiin suomalaisia yhdistäviä samankaltaisuuksia sekä ammattilaistemme näkemyksiä tulevista trendeistä. On hyvä huomata, että kun puhumme trendeistä, emme puhu muotinäytösten tai pienten piirien erikoisuuksista vaan siitä, miten suomalaiset oikeasti pukeutuvat”, Hole toteaa.

Tunika on suomalainen erikoisuus

Prisman asiantuntijat kertovat, että suomalaisnaiset rakastavat tunikoita ihan eri tavalla kuin kanssasisarensa maailmalla.

”Tunika on suomalaisten naisten luottovaate monissa tilanteissa. Ne ovat kansallinen erikoisuus, sillä tunikoita ei muualla maailmalla myydä eikä käytetä samalla innolla. Suomessa tunikoita on tarjolla erilaisissa malleissa, väreissä, kuoseissa ja materiaaleissa. Niiden suosiota selittää se, että niitä on helppo yhdistellä eri vaatteiden kanssa”, Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen toteaa.

Suomalaiset ovat Halme-Räsäsen mukaan rohkaistuneet myös mekkojen käytössä: ”Voi sanoa, että olemme heränneet mekkojen mukavuuteen. Tätä korostaa se, ettei niitä ole enää välttämätöntä yhdistää korkokenkiin. Rennoista kengistä, kuten tennareista ja maihareista, onkin tullut mekkojen luottopari. Erilaisia mekkoja myös yhdistellään rohkeasti housujen ja legginsien kanssa, ei niinkään sukkahousujen kanssa. Mekot sopivatkin hyvin erilaisiin tilanteisiin – myös vaeltamiseen.”

Farkkujen vyötärö laskee taas – ysärin paluu on tosiasia

Tulevana vuonna Prisman asiantuntijat uskovat 1990-luvun tyylisuuntauksen paluuseen, mikä tulee näkymään useissa eri vaatekategorioissa.

”Vanhoista muotisuuntauksista pinnalla ovat jälleen flanellipaidat ja 1990-luvun lopulta tutut löysät reisitaskuhousut sekä leveälahkeiset hiphop-farkut. Farkkujen vyötärö on lähtenyt jälleen laskuun ja vyötärön seudulla nähdään tuulahduksia 2000-luvun alusta. Miesten muodissa on huomattavaa myös havaiji-paitojen paluu kesän trendituotteeksi. Ylipäätänsä retroilu tulee olemaan iso trendi”, Halme-Räsänen ennustaa.

Myös naisten jakkumuoti on murroksessa. ”Oversize-jakkujen eli ylisuurten jakkujen esiinmarssia on jo nyt nähty, ja nähtäväksi jää mennäänkö niissä hartioiden korostamisessa yhtä överiksi kuin 1980-luvulla. Joka tapauksessa jakkuja yhdistettynä erilaisiin hameisiin sekä housupukuja nähdään jo nyt suomalaisten naisten päällä”, Halme-Räsänen toteaa.

Väreissä tulevat myyntipäällikön mukaan loppuvuoden aikana korostumaan ruskea, purppura ja oranssi sekä syksyn kestosuosikit musta ja viininpunainen. Kevään tullessa nämä jatkavat vahvoina trendeinä, mutta vaaleammissa sävyissä.

Suomalainen on mukavuudenhaluinen ja käytännöllinen pukeutuja

Kyselytutkimuksessa nähdään lähes yksimielinen vastaus siitä, millaisia suomalaiset ovat pukeutujina. Peräti 71 prosenttia vastaajista kuvailee suomalaisten tyyliä käytännölliseksi ja 65 prosenttia arkiseksi. Suurimmalla osalla vastaajista mukavuus ja käytännöllisyys ovat myös omien vaatehankintojen tärkein valintakriteeri. Tyylillisesti suomalaiset ovat varman päälle pelaajia, sillä kolme neljästä kyselyyn vastanneesta kertoo ostavansa enimmäkseen tuttuja ja hyväksi todettuja vaatteita.

”Tämä tulos kertoo paljon meistä suomalaisista ja mielestäni tämä mukavuudenhaluisuus on suomalaisen pukeutumisen supervoima. Me emme anna pään palella talvella siksi, että pipo ei näytä hyvältä. Tänä päivänä myös vaatevalmistajat ovat tähän heränneet, ja mekin haluamme marketmuodin edelläkävijöinä tarjota vaatteita, jotka ovat sekä mukavia että tyylikkäitä. Tämä suuntaus vahvistui entisestään koronakotoilun aikana, ja se tulee näkymään myös tulevaisuudessa vahvana”, Päivi Hole toteaa.

Näin mies ostaa vaatteita: myydyimmät tuotteet

Alusvaatteet: Bokserit 3-pack sininen/musta/harmaa

Sukat: Mustat nilkkasukat

Housut: Mustat collegehousut

Yläosa: Musta T-paita O-pääntiellä

Takki: Musta tekninen kuoritakki

Hanskat: Mustat sormikkaat

Päähine: Tummanharmaa pipo

Näin nainen ostaa vaatteita: myydyimmät tuotteet

Alusvaatteet: 20 den sukkahousut 5 kappaletta

Sukat: Mustat nilkkasukat

Housut: Siniset slim fit -farkut

Yläosa: Musta T-paita V-pääntiellä

Takki: Musta kevytvanutakki

Hanskat: Mustat sormikkaat

Päähine: Musta trikoopipo

Puhetta pukeutumisesta -tutkimukseen vastasi yli 3 000 eri-ikäistä suomalaista eri puolilta maata. Verkossa toteutettu kysely lähettiin ajanjaksolla 5/2021–5/2022 jalkineita tai pukeutumisen tuotteita Prismasta ostaneille. Vastausaika oli 15.–26.6.2022. Kyselyn toteutti tutkimustoimisto Feelback Group.

Raportin aineistona on käytetty Prisman pukeutumisen myyntidataa ajanjaksolta 9/2021–8/2022.