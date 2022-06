Farmari-messuilla tietoa maaseudun elinvoimaa ja ympäristön hyvinvointia edistävistä palveluista

Ympäristöteemaan perehdytään torstaina 30.6., jolloin haasteltavina on mm. kosteikkojen ja perinnebiotooppien asiantuntijoita ja maanomistajia. Yrittäjyys ja osaava työvoima -teema on esillä perjantaina 1.7., jolloin haastattelussa on mm. kausityövoimaa rekrytoinut marjayrittäjä sekä entinen sairaanhoitaja, joka nykyisin toimii työkonealan yrittäjänä. Lauantaina 2.7. esittelyssä on Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma sekä Etelä-Savon ilmastotiekartta.

Kaikkina messupäivinä osastolla on tarjolla asiantuntemusta maaseutu- ja maatalousyrittämisestä sekä osaavan työvoiman rekrytoinnista koti- ja ulkomailta ja koulutuksesta. Tietoa on tarjolla myös maaseudun ympäristön hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Torstaina 30.6. esillä vesistöt, kosteikot ja perinnebiotoopit

Torstain messuohjelman teltalla klo 12.00 avaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Jari Mutanen, joka puheenvuorossaan nostaa esiin vesistöjen hyvän tilan tärkeyden.

– Meillä Etelä-Savossa on maailman puhtaimmat vedet, ja niitä kannattaa vaalia. Vesistöjen tilaa heikentää kuitenkin ravinnepitoisuuksien ja humuksen lisääntyminen, mikä aiheuttaa vesien rehevöitymistä, toteaa Mutanen.

Torstaina klo 14.00 lauteille istahtaa Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen puhumaan kosteikkojen ja lintuvesien suojelusta. Tämän jälkeen klo 15.00 lauteille nousevat Putkisalon tilan omistajat Susanna Nuutinen ja Mikael Westerstråhle, jotka kertovat, miten kosteikkoja ja perinnebiotooppeja hoidetaan heidän tilallaan.

Kosteikot ja perinnebiotoopit ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta korvaamattomia luontotyyppejä. Perinnebiotoopeissa ja kosteikoissa elää runsaasti uhanalaista lajistoa, kuten pölyttäjähyönteisiä ja vesilintuja.

– On hienoa, että pääsemme käsittelemään luonnon monimuotoisuuden suojelua messuteltallamme kolmen haastateltavan voimin, toteaa messuilla perinnebiotooppeja esittelevä luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Huovinen.

Torstaina klo 16.00 suojelubiologi Jouni Koskela kertoo Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-projektista.

Perjantaina 1.7. teemana yrittäjyys ja osaava työvoima

Perjantaina messuteltan ohjelman starttaa klo 12.00 Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Hanna Makkula aiheella elinvoimaa yrittäjyydestä ja osaavasta työvoimasta. Iltapäivällä klo 15.00 messuteltan lauteille nousee marjayrittäjä Tero Puikkonen, joka kertoo, miten kausityövoiman rekrytoiminen on käytännössä hoitunut Teron Tuoretori Oy:ssä. Samaan aikaan Puikkosen viereen lauteille istahtaa JN QualityExpert Oy:n toimitusjohtaja Johanna Nykänen kertomaan oman yrittäjätarinansa.

– Puikkonen ja Nykänen ovat molemmat hyödyntäneet mallikkaasti TE-toimiston palveluita yrittäjyyspolullaan. Puikkonen kertoo messuilla, kuinka hän on rekrytoinut kausityövoimaa marjatilalleen TE-toimiston rekrytointipalveluita apuna käyttäen. Nykänen puolestaan kertoo oman tarinansa sairaanhoitajasta työkonealan yrittäjäksi. Yrittäjäurallaan hän on saanut TE-palveluiden kautta muun muassa starttirahaa ja palkkatukea, avaa Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Hanna Makkula.

Lauantaina 2.7. puhutaan maaseudusta ympäristö- ja ilmastokysymysten ratkaisijana

Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen pohtii luomun mahdollisuuksia klo 11.00. Tämän jälkeen klo 12.00 Biokaasua pelloilta -hankkeen vetäjä Esko Rissanen kertoo viljelijöiden energia- ja kiertotalousratkaisuista. Klo 13.00 Ruralia-instituutin professori Juha Helenius avaa Etelä-Savon vahvuuksia kestävyysmurroksessa.

– Näitä asiantuntijoita yhdistää ymmärrys siitä, kuinka tältä alueelta löytyy vastuullisia ratkaisuja ja ratkaisijoita isoihin haasteisiin. ELY-keskuksen tehtävä on tukea tätä työtä, painottaa keskustelua juontava Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman koordinaattori Harri Hakala.

Tietoiskuja, vesinäytteitä ja puuhaa lapsille

Ajankohtaisten asiantuntijahaastattelujen lisäksi messuteltasta löytyy muun muassa kartta Suomen pintavesien tilasta, akvaario, vesinäytteitä ja lasten puuhapiste.

Teltallamme on myös tietoiskuja ajankohtaisista aiheista:

Pe 1.7. klo 13.30 Järvilohi-hanke ja järvien kunnostus, Marko Luhtala

La 2.7. klo 12.30 Vieraslajit, aluekoordinaattori Kerttu Hakala, VieKas -hanke

Messukävijät pääsevät myös maistamaan suomalaisia herkkuja, kun omia tuotteitaan teltalla maistattavat torstaina Virtasalmen Viljatuote Oy, perjantaina Mahla Forest Oy ja lauantaina Päivärinteen ruislastu.