Farmaseutin neuvot koiran ensiapuun

Vuonna 2020 Suomen Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä lähes 50 000 koiraa, mikä tarkoittaa rekisteröityjen koirien määrän 8 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Lemmikeille sattuu toisinaan haavereita ja vaaratilanteita, jolloin omistajat kääntyvät asiantuntijoiden puoleen. Yliopiston Apteekissa työskentelee noin 30 eläintenhoitoon erikoistunutta farmaseuttia ja heitä on jokaisessa 17:ssä apteekissa ympäri Suomea.



Yliopiston Apteekin eläinvastuufarmaseutti Kati Sairanen on erikoistunut lemmikkien erityisruokavalioihin sekä lääkehoitoon, ja hän neuvoo muutaman perusasian, jotka koiranomistajan on hyvä ottaa huomioon lemmikkinsä hyvinvoinnissa.



Apteekissa usein kysytään, voiko ihmisten särkylääkettä antaa koiralle. Tämä ei ole suositeltavaa, ellei eläinlääkäri ole näin suositellut.

– Ihmisten särkylääkkeet voivat olla lemmikeille haitallisia, jopa vaarallisia. Ne rasittavat koiran ruoansulatuskanavaa ja voivat aiheuttaa verenvuotoa. Eläimille on omat kipulääkkeet, joita saa eläinlääkärin määräyksellä. Jos epäilet koirallasi kipuja, tutkituta aina asia eläinlääkärillä. Kivun syyt on selvitettävä, Sairanen sanoo.

Monet ruoka-aineet vaarallisia koirille

Kaikkein vaarallisimmat ruoka-aineet koiralle ovat ksylitoli ja suklaa. Ksylitoli aiheuttaa koiran elimistössä voimakkaan verensokerin laskun, joka voi johtaa maksavaurioon ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Suklaa puolestaan sisältää kofeiinin kaltaista piristävää ainetta, teobromiinia, joka voi aiheuttaa vaarallisia rytmihäiriöitä koiralle. Mitä tummempi suklaa, sitä vaarallisempi se koiralle on.

Purkka on koirille myös erittäin haitallista. Jos koira on niellyt purkkaa, on aina ensimmäisenä oltava yhteydessä eläinlääkäriin. Usein eläinlääkärissä koira oksennutetaan, jotta vaarallinen aine tai vierasesine saadaan ulos.

– Kokeneempi koiranomistaja voi eläinlääkärin ohjeen mukaan oksennuttaa koiran itse. Koiraa ei saa kuitenkaan koskaan oksennuttaa, jos se on syönyt jotain terävää, syövyttävää, hapanta, emäksistä tai öljypohjaista ainetta, Sairanen neuvoo.

Muita koirille haitallisia ruoka-aineita ovat muun muassa viinirypäleet, rusinat, hiiva, maissintähkä, sipulit ja pähkinät.

Koiran ensiapupakkaus hätätilanteiden varalle

Jokainen koiranomistaja tietenkin toivoo, ettei omalle lemmikille sattuisi onnettomuuksia tai haavereita, mutta niihin on hyvä kuitenkin varautua ensiapupakkauksella. Hätätilanteita varten Sairanen neuvoo hankkimaan ainakin seuraavat ensiapuvälineet.