Festival of Cultures tuo kulttuurit yhteen Oulun yliopistolle 12.11.

Festival of Cultures järjestetään jälleen 12.11. klo 10–16 Oulun yliopistolla. Tapahtuma kerää eri maista Ouluun tulleet ihmiset yhteen juhlimaan yliopistoympäristön kansainvälisyyttä ja samalla tarjoaa huikean mahdollisuuden tutustua erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin.

Tänä vuonna neljättä kertaa järjestettävä festivaali on kasvanut vuosi vuodelta ja tällä kertaa mukana on noin 40 eri kulttuuria kaikilta asutetuilta mantereilta. Tänä vuonna tapahtumassa nähdään myös suomalainen folk-duo Rällä, joka esiintyy yliopiston aulassa kello 12.

Festivaali on osa Oulun yliopiston kotikansainvälistymisen toimintaa. Kotikansainvälistyminen tarkoittaa sitä, että henkilö saa kansainvälisiä kokemuksia ja oppii tuntemaan muita kulttuureita sekä toimimaan kansainvälisessä ympäristössä omassa kotimaassaan. Opetus- ja Kulttuuriministeriön vastikään tekemän selvityksen mukaan kansainvälistymistä pidetään hyvin tärkeänä osana korkeakouluopintoja, mutta silti suomalaisista korkeakouluopiskelijoista vain 3,2 prosenttia kävi vaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla vuoden 2017 aikana.

Kotikansainvälistymisen lisäksi Festival of Cultures juhlistaa ja tuo näkyväksi Oulun yliopiston ja kaupungin kulttuurien moninaisuutta. Tapahtumassa pääsee maistelemaan ruokia eri puolilta maailmaa, juttelemaan eri maista tulevien ihmisten kanssa sekä tutustumaan eri maiden musiikkiin, peleihin, kieliin ja tapoihin. Tapahtuma on yliopiston järjestämä, mutta se on avoin ja ilmainen kaikille.

Kansainvälisille yliopistoyhteisön jäsenille tapahtuma antaa oivan tilaisuuden esitellä omaa kulttuuria, näyttää itsestään ja taustastaan erilaisia puolia ja integroitua paremmin monikulttuuriseen yliopistoympäristöön. Suuremmassa mittakaavassa tapahtuma edesauttaa sujuvampaa kulttuurien välistä kanssakäymistä kansainvälisessä yliopistoyhteisössä, auttaa ihmisiä ymmärtämään erilaisia maailmankatsomuksia sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tapahtuma järjestetään keskellä Oulun yliopistoa Telluksessa sekä sen edustalla olevassa aulatilassa.

Toimituksenne edustaja on tervetullut tilaisuuteen.