Fiksuruoan kansainvälinen kasvu jatkuu – avaa hävikkiruoan verkkokaupan Belgiaan

Fiksuruoka.fi



Fiksuruoka.fi on suomalainen hävikkiruoan verkkokauppa, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla nimellä Foodello. Verkkokaupan valikoima koostuu elintarvikevalmistajien, maahantuojien ja tukkuketjujen poisto- ja jäännöseristä, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi. Syynä voi olla esimerkiksi tuotteen poistuminen valikoimasta, uudistunut myyntipakkaus, liian suuri varasto tai lähestyvä parasta ennen -päiväys.



Fiksuruoka.fi on perustettu vuonna 2016, ja yritys on kasvanut yli 50 henkilöä työllistäväksi yritykseksi. Fiksuruoka toimii tällä hetkellä kolmella markkinalla: Suomessa, Alankomaissa ja Belgiassa. Yritys tekee yhteistyötä paikallisten kuivaelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien kanssa. Suomessa toimittajina ovat mm. Jalostaja, Nestlé, Orkla Care, Oriola, Fredman ja Läntmannen Cerelia.