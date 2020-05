Fiksuruoka.fi vähentänyt ruokahävikkiä jo kaksi miljoonaa kiloa

Ahkerimmin hävikkiä on torjuttu Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

Suomalainen hävikkiruokapalvelu Fiksuruoka.fi on vähentänyt ruokahävikkiä Suomessa jo kaksi miljoonaa kiloa.



"Tuntuu mahtavalta, että olemme voineet vähentää ruokahävikkiä näin valtavasti. Mitä enemmän suomalaiset tilaavat ruokaa kauttamme, sitä vähemmän ruokaa menee roskiin. Nyt poikkeustilan aikana tuntuu myös hyvältä auttaa riskiryhmäläisiä pysymään kotona", kommentoi yrityksen toimitusjohtaja Juhani Järvensivu.



Fiksuruoka.fi on ainoa suomalainen hävikkiruoan verkkokauppa. Valikoima koostuu pääosin suomalaisten valmistajien, maahantuojien ja tukkuketjujen poisto- ja jäännöseristä, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi. Syynä voi olla esimerkiksi tuotteen poistuminen valikoimasta, uudistunut myyntipakkaus, liian suuri varasto tai lähestyvä parasta ennen -päiväys. Tuotteet myydään kuluttajille 20–90% alennuksella.



Asukasmäärään suhteutettuna eniten ruokahävikkiä on vähennetty Turussa



Eniten ruokahävikin pienentämiseen ovat osallistuneet suuret kaupungit Helsinki, Tampere ja Turku. Asukasmäärään nähden eniten ruokahävikkiä on vähennetty Turussa, toiseksi eniten Tampereella ja kolmanneksi Helsingissä.



Korona-aikana Fiksuruoan tilausmäärät ovat kolminkertaistuneet. Normaalia enemmän on ostettu esimerkiksi ruoanlaittotuotteita, pastaa ja riisiä, ketsuppia ja kastikkeita, wc-paperia sekä naposteltavia.



Eniten ruokahävikin pienentämiseen Fiksuruoan tilausten kautta osallistuneet kaupungit:

1) Helsinki

2) Tampere

3) Turku

4) Espoo

5) Vantaa

6) Pori

7) Rauma



Asukasmäärään suhteutettuna:

1) Turku

2) Tampere

3) Helsinki

4) Vantaa

5) Espoo

6) Rauma

7) Pori