Fiksut vinkit jouluhävikin vähentämiseen – Fiksuruoan joulu jatkuu tammikuun puolelle

Pääomasijoittaja Verdane investoi suomalaisen hävikkiruoan verkkokaupan Fiksuruoka.fi:n kansainväliseen kasvuun. 19 miljoonan euron rahoituskierros sai Verdanen lisäksi myös Fiksuruoan nykyiset sijoittajat liikkeelle. Verdane haluaa tukea Fiksuruoan vakiintunutta asemaa Suomessa ja sen kansainvälistä laajentumista Eurooppaan. Verdanesta tulee sijoituksen myötä Fiksuruoan merkittävä vähemmistöosakas. Fiksuruoka starttasi toimintansa autotallista. Neljässä vuodessa yritys on kasvattanut liikevaihtonsa 12 miljoonaan euroon, auttanut yli 300 suomalaista yritystä minimoimaan hävikkiä sekä asiakkaitaan säästämään rahaa ja ympäristöä. Yhteensä Fiksuruoka on vähentänyt ruokahävikkiä Suomessa jo yli neljä miljoonaa kiloa. Yritys haluaa olla mukana mahdollistamassa EU:n tavoitteen mukaista ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Verdane on keskittynyt teknologiavetoisten pohjoiseurooppalaisten yritysten kansainväliseen kasvuun. Yhtiö on tehnyt vuodesta 2003 lähtien noin 30 eri sijoitus