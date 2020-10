Fimet julkaisee F1 Arcus hammashoitokoneen

Hammaslääkäreiden hoitoyksiköitä valmistavan Fimet Oy:n omistus vaihtuu 27.4.2015 12:01:15 EEST | Tiedote

Fimet Oy on sekä Askolassa että tytäryhtiön kautta Kiina Shanghaissa toimiva hammashoitoyksiköiden valmistukseen ja tuotekehitykseen erikoistunut yritys. Fimet tuottaa ergonomisesti muotoiltuja, luotettavia ja hammaslääkäreiden tarpeiden mukaisia hoitoyksiköitä. Suomen ulkopuolisen myynnin osuus on yli 90 % ja tärkeimmät markkinat ovat Kiinassa, Saksassa ja Ranskassa. Fimet-ryhmän liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on 120 henkilöä, josta lähes puolet on Suomessa ja hoitoyksiköiden valmistusmäärä lähestyy 2000 yksikköä. Yhtiö kuuluu oman erikoisalansa merkittäviin toimijoihin.