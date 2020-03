Financial Times: Tamperelainen Pyynikin Brewing Company on Euroopan nopeimmin kasvava panimoyritys

Arvovaltainen brittiläinen talouslehti Financial Times on listannut tamperelaisen Pyynikin Brewing Companyn Euroopan tämän hetken nopeimmin kasvavaksi panimoalan yritykseksi. Financial Times noteeraa yhdessä tutkimusyhtiö Statistan kanssa vuosittain FT-1000-listalle tuhat Euroopan nopeimmin kasvanutta yritystä.

Tuoreimmassa Financial Timesin FT1000-raportissa on mukana kolme yritystä Suomesta. Panimon varsinainen listasijoitus on 622:s ja suomalaisista yrityksistä ensimmäinen. FT-1000 lista julkistettiin Lontoossa maanantaina 2.3.2020.

Tämän vuoden FT1000-listaus on järjestyksessään neljäs. Pyynikin Brewing Company on listattu ”Food and Beverage” (ruoka- ja juoma-alojen yritykset) -kategoriassa, jossa on mukana 30 yritystä eri puolilta Eurooppaa. Niiden joukossa Pyynikin Brewing Company on sijalla 18.

Vaikka tamperelaisyhtiö on parin kolmen vuoden ajan kertonut julkisuuteen vahvasta kasvusta ja jatkuvista investoinneista, sijoitus Euroopan kasvavien panimoiden kärjessä oli suuri yllätys. Pelkästään EU:n alueella lasketaan olevan yli 10 000 toimivaa panimoyritystä. Uusia panimoita syntyy vuosittain satoja eri puolilla Eurooppaa.

”Financial Timesista otettiin meihin viime vuoden lopulla yhteyttä. Lähetimme heille yhtiön avain- ja kasvuluvut neljän viime vuoden ajalta. Meille oli valtava yllätys, että tuhannen kasvuyrityksen joukossa ei ole muita panimoita Euroopasta. Olemme todella ylpeitä huomionosoituksesta”, perustelee Pyynikin Brewing Companyn perustaja ja osaomistaja Tuomas Pere.

Englantilainen Financial Times on yksi maailman johtavista talousalan lehdistä. Se on perustettu vuonna 1888 Lontoossa. Nykyisin lehti ilmestyy päivittäin yli 20 kaupungissa eri puolilla maailmaa sekä ilmestyy myös verkossa jossa yli 700 000 tilaajaa.

FT1000:n perustana on liikevaihdon kasvu vuosina 2015-2018. Liikevaihdon on pitänyt kasvaa neljässä vuodessa vähintään 100 000 eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Yrityksen pitää olla yksityisessä omistuksessa ja pääkonttorin sijainti Euroopassa. Listan tiedot kerää tilastopalveluyritys Statista.

”Liikevaihtomme 2015 oli 699 000 euroa ja 2018 jo 2 589 000 euroa. Viime vuonna ylsimme 3 560 000 euroon. Kasvumme on vakaata ja suunnitelmien mukaan tänä vuonna tavoittelemme nollatulosta”, Pere laskee.

FT1000-listaus tuo vauhtia osakeantiin ja parantaa yhtiön kilpailukykyä

Pyynikin Brewing Companyn käynnisti viime syksynä Omaan kotiin -hankkeen, jonka tarkoituksena on muuttaa panimo laitteineen Tampereella vuokratiloista omaan kiinteistöön. Uusi panimo tulee olemaan nykyistä isompi. Panimon sijoituspaikasta yritys käy parhaillaan neuvotteluja Tampereen kaupungin kanssa.

Osa hankkeesta rahoitetaan parhaillaan käynnissä olevalla osakeannilla, joka päättyy toukokuussa. Annilla on kerätty tällä hetkellä noin puoli miljoonaa euroa. Panimoyhtiöllä on tällä hetkellä jo yli 5000 pienosakasta eri puolilla maailmaa.

”Uskomme, että arvostetun talousvaikuttaja Financial Timesin listaus vauhdittaa osakeantia sekä herättää uudella tavalla pääomasijoittajien kiinnostuksen. Joka tapauksessa se antaa kasvullemme lisää potkua sekä yritykselle lisää painoarvoa sekä kotimaassa että ulkomailla”, Pere pohtii.

Omaan kotiin -hankkeen tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonan litran tuotanto ja noin 15 miljoonan euron liikevaihto 3-5 vuoden aikajänteellä. Hankkeen toteutuessa suunnitellusti Pyynikin Brewing Company tulee olemaan Suomessa viiden suurimman panimon joukossa. Tarkoituksena on jatkaa tulevat vuodet samalla, keskimäärin noin 40 prosentin kasvulla.

“Tarvitsemme tietysti samassa suhteessa kapasiteettia kehitykseen ja investointeihin. Tarjoamme sijoittajille mielenkiintoisia lisäetuja sekä myös jatkuvan, läpinäkyvyyttä korostavan, tilanneseurantapalvelun tuotannon ja myynnin kehittymisestä”, Pere toteaa.

Lista julkistetaan sekä Financial Timesin paperilehdessä että verkkosivulla FT.com. Julkistamisen yhteydessä julkaistaan myös esittelyitä listatuista yrityksistä. Erityisesti näkyvyyden uskotaan parantavan Pyynikin Brewing Companyn asemaa ja näkyvyyttä käsityöoluiden kansainvälisillä markkinoilla.

”Käynnistimme suuremman vientitoimintamme varsinaisesti vuosi sitten. Oluitamme voi ostaa jo 12 eri maasta muualla Euroopassa. FT1000-listaus on valtavan hyvä referenssi käydessämme kauppaa ulkomailla. Samoin kokemuksemme useiden keskusliikkeiden kanssa, kansainvälinen kilpailumenestys sekä suomalainen eksoottisuus ja puhtaus mahdollistaa meille neuvottelupöytiin pääsyn. Tampereen kaupungille huomionosoitus tuo lisää kansainvälistä näkyvyyttä yrittäjyyttä tukevana ja kehittyvänä teollisuuskaupunkina”, Pere tähdentää.