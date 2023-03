Finavian kohdelistaus julki: Kesäksi luvassa lähes 150 suoraa lentoyhteyttä ympäri maailmaa

– Teemme aktiivisesti työtä lentoyhtiöiden ja matkailutoimijoiden kanssa lentoyhteyksien vahvistamiseksi. Kesäkaudeksi avautuu seitsemän kokonaan uutta kohdetta. Lisäksi useita lentoyhteyksiä palautuu koronapandemian jäljiltä. Lentoyhtiöt myös lisäävät lentojen vuorotiheyttä, Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori sanoo.

Matkustajille on kesäksi luvassa mielenkiintoisia matkakohteita, niin uusia kokemuksia kuin vanhoja suosikkeja. Helsinki-Vantaalta pääsee kesällä helposti ja nopeasti Keski-Euroopan sykkiviin kaupunkikohteisiin ja Etelä-Euroopan rantalomakohteisiin.

Helsinki-Vantaan uusin tulokas on lentoyhtiö Eurowingsin reittiavaus Berliiniin. Finnair puolestaan avaa reitin Norjan Bodøhön ja aloittaa uudelleen yhteydet Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan sekä Tanskan Billundiin. Italian Milanoon Finnair lentää jatkossa peräti kahdelle lentoasemalle, Malpensan lisäksi myös Linaten lentokentälle. Kesäkaudella Finnair lisää lentoja myös useisiin Euroopan pääkaupunkeihin tarjoten yli 50 suoraa lentoyhteyttä Eurooppaan.

Norwegian lentää kesällä 17 kohteeseen, joihin lukeutuvat suositut kesälomakohteet Nizza Ranskan Rivieralla sekä palaavat reitit Espanjan Mallorcalle ja Barcelonaan. Espanjaan yhtiö lentää myös suosittuun Malagaan ja Alicanteen. Muihin Etelä-Euroopan matkakohteisiin kuuluvat Kroatian Split ja Dubrovnik, Kreikan Ateena sekä Italian Pisa ja Venetsia.

Ryanairin siivillä Helsinki-Vantaalta pääsee muun muassa Pariisiin, Wieniin, Brysseliin ja Varsovaan.

– Nyt myös Aasian ja Yhdysvaltojen lentotarjonta paranee, sillä Finnair lisää viikkovuoroja suosittuihin kaukokohteisiin, Petri Vuori kertoo.

Finnair liikennöi kesäkaudella Helsinki-Vantaalta päivittäin Aasiassa Tokion Hanedan lentoasemalle, Hongkongiin, Delhiin, Bangkokiin ja Singaporeen.

Yhtiö lentää lisäksi useita kertoja viikossa myös Japanin Osakaan, Tokioon Naritan lentoasemalle, Kiinan Shanghaihin sekä Etelä-Korean Souliin ja Intian Mumbaihin. Finnairin lisäksi Japan Airlines lentää Tokion Hanedan lentoasemalle ja Juneyao Airlines Shanghain ja Zhengzhoun kentille Kiinassa.

Yhdysvaltojen kaupungeista Finnair kyyditsee matkustajia päivittäin New Yorkiin ja useita kertoja viikossa Chicagoon, Dallasiin, Los Angelesiin ja Seattleen.

Alueellisten lentoasemien tarjonta kasvaa – omalta kotikentältä sujuvasti maailmalle

Tampere-Pirkkalan lentoaseman reittitarjonta kasvaa, kun Air Baltic laajentaa tarjontaansa kuuteen eri Euroopan kohteeseen. Matkustajille jo tuttujen Amsterdamin, Riian, Münchenin ja Kööpenhaminan lisäksi lentoja on kesällä suoraan Nizzaan ja Milanoon. Ryanair lentää viikoittain Tampere-Pirkkalan ja Lontoo Stanstedin välillä.

Lentoyhtiö SAS palauttaa kesäkuun alusta lennot Vaasan lentoaseman ja Tukholman Arlandan välillä. Tukholman yhteydet paranevat myös Turun lentoasemalla, kun SAS lisää kolmannen päivittäisen lennon Arlandaan. Turusta pääsee lisäksi Wizz Airin kyydissä lentämään suoraan Italian pääkaupunkiin Roomaan ja Puolan Gdanskiin.

– Olemme iloisia, että lentotarjonta kasvaa ja suomalaisten yhteydet maailmalle paranevat. Upeaa on myös, että Suomen kiinnostavuus matkakohteena on nousussa. Hyvä esimerkki on matkanjärjestäjä Voigt, joka tuo Savonlinnan lentoasemalle turisteja kolmella charter-lennnolla Rotterdamista suoraan Järvi-Suomen kauniiseen kesään, Petri Vuori sanoo.

Finavia Oyj

Viestintä

Kuvia median käyttöön:

https://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/19608533/677032/fi