Finavian viestintä- ja markkinointijohtajaksi nimitetty Jessica Diktonius

Jessica Diktoniuksella on monipuolinen kokemus viestinnän ja markkinoinnin eri tehtävistä kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä. Hän siirtyy Finavialle Keskolta, jossa hän on toiminut rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan viestintäjohtajana vuodesta 2017. Aiemmin Jessica Diktonius on työskennellyt viestinnän johtotehtävissä Tiedolla ja viestintätoimisto Kreabissa. Finavialla Jessica Diktonius raportoi toimitusjohtaja Kimmo Mäelle.

- Toivotamme Jessica Diktoniuksen tervetulleeksi Finavialle. Hänen vahva liiketoimintatuntemuksensa ja laaja viestinnän osaamisensa tukevat hyvin uutta strategiaamme ja vastuullisuustyötämme, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoo.

- On hienoa päästä aloittamaan työt Finaviassa, joka on kansainvälisesti arvostettu lentoasemayhtiö globaalisti linkittyneellä toimialalla. Finavian avulla mahdollistetaan sujuvat yhteydet maailmalle sekä edistetään Suomen saavutettavuutta houkuttelevana matkakohteena. Odotan innolla työskentelyä tiimin ja eri sidosryhmien kanssa tämän merkityksellisen tavoitteen edistämiseksi, Jessica Diktonius sanoo.

Kuvia median käyttöön täältä