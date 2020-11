FINENTRY-sovelluksen tavoitteena sujuva matkustaminen Suomeen

HUSissa on valmistauduttu Schengen-maiden välisen sisärajavalvonnan päättymiseen. HUSissa on lisätty koronavirusnäytteenotto- ja analysointikapasiteettia sekä kehitteillä on sovellus, joka palvelee Suomeen matkustavia.

FINENTRY-sovellukseen liittyvältä nettisivulta matkailija saa jo lähtömaassaan tietoa koronavirusepidemian edellyttämistä testauskäytännöistä ja karanteenista Suomessa. Matkailija ohjataan FINENTRY-sovellukseen, jonne hän voi tallentaa lähtömaassa tehdyn koronavirustestin tuloksen ja tehdä varauksen Suomessa tehtävään koronavirustestiin, jos hänen matkansa kesto testiä edellyttää. Matkailija saa tekstiviestin varaamastansa testiajasta, ohjeet testiin saapumisesta ja testituloksen ilmoittamaansa numeroon. Sovelluksen tarkoituksena on sujuvoittaa Suomeen saapumista maahantulopisteissä. "Sovelluksessa huomioidaan erilaiset matkustajaryhmät, kuten Suomeen palaavat suomalaiset, työn tai opiskelun vuoksi matkaajat, vapaa- ajan matkustajat sekä lähtömaasta ja matkan kestosta riippuvat erilaiset käytännöt. Nettisivusto ja sovellus julkaistaan ensiksi englanniksi ja vaiheittain useilla eri kielillä. FINENTRY on suunniteltu siten, että se voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa maahantulopisteissä", kertoo vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta. Nettisivuston ja sovelluksen suunnittelussa on ollut mukana suurimpien liikenneyhtiöiden, aluehallinto-, raja- ja tulliviranomaisten edustajat. Sovellusta kehitetään tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään julkaissut lausuntopyynnön tartuntatautilain muuttamisesta liittyen Suomeen saapuvien henkilöiden karanteeniperusteesta. "Esitykseen tullaan tekemään vastaehdotus pohjautuen FINENTRY-sovelluksen hyödyntämiseen", sanoo hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä. Eniten HUSissa ollaan huolissaan suunnitelmasta tartuntatautilääkäreiden sijoittamisesta rajanylityspisteisiin karanteenipäätöksiä tekemään. "Karanteenipäätökset puuttuvat itsemääräämisoikeuteen ja niiden tulee perustua aina yksilölliseen harkintaan, eivätkä ne voi perustua pelkästään tiettyyn lähtömaahan. Tartuntatautilääkäreitä ei ole riittävästi tähän työhön, varsinkin kun heillä on paljon työtehtäviä myös terveydenhuollon yksiköissä epidemian aikana. Tällaisten päätösten tekeminen isoille matkustajamäärille on käytännössä mahdotonta", toteaa ylilääkäri Asko Järvinen.

