Fingrid ja Rakli kutsuvat kiinteistönomistajat torjumaan sähköpulaa

EU leikkaamassa kaupunkien elinvoiman edellytyksiä - reagoiko Suomi? 8.11.2022 17:12:08 EET | Tiedote

Euroopan komissio on laatinut ehdotuksensa luonnon ennallistamisasetuksesta. Suomessa tähän on reagoitu vilkkaalla metsätalousväittelyllä. Kaupunkiympäristö on jäänyt täysin vaille huomiota, vaikka asetuksen artikla 6 rankaisee kaupunkien kestävää kasvua. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin mukaan Suomen tulee vaatia artiklan poistoa luonnon ennallistamisasetuksesta tai vähintäänkin sen palauttamista uudelleenvalmisteluun.