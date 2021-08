Finlandia-palkitun Jukka Viikilän toinen romaani kertoo omakohtaisen tarinan sydänleikkaukseen joutuvasta kirjailijasta.

Jaa

Jukka Viikilän odotettu romaani on kuriton kertomus yksinäisyydestä, hengenvaarallisesta sairaudesta ja romaanin vastaanotosta.

Jukka Viikilä: Taivaallinen vastaanotto

Ilmestyy viikolla 33

Kirjailija Jan Holm joutuu pikaiseen leikkaukseen: veri hänen sydämessään on kiertänyt väärään suuntaan jo ties kuinka kauan. Holm julkaisee sairaalasta päästyään omakohtaisen romaanin, josta ja jonka kirjoittajasta jokaisella on pian mielipide.

Taivaallinen vastaanotto on tuhannen aiheen ja henkilön romaani, jossa on vahva omakohtainen ydin. Se on kertomus kaikesta siitä irtotavarasta, mitä elämässä on jäljellä sairaalan vuoteella. Toisaalta teoksessa pyörteilevät lukijoiden kommentaarit, mielenjohteet ja näkemykset. Yhdessä ne luovat monisäikeisen maailman, jossa keskeisiä teemoja ovat kuolevaisuus ja seksuaalisuus, kauneuden ja hellyyden kaipuu.

Jukka Viikilän uutuusromaani on tutkimus, sanasto, palaute ja google-haku, villi selitysteos sekä moniääninen kertomus lukevista helsinkiläisistä.

Jukka Viikilä on helsinkiläinen kirjailija ja Teatterikorkeakoulusta valmistunut dramaturgi. Hän on kirjoittanut seitsemän kaunokirjallista teosta, runoutta, lyhytproosaa ja romaaneja, sekä kuunnelmia ja käsikirjoituksia ja toiminut dramaturgina teattereissa.

Viikilän edellinen romaani, Akvarelleja Engelin kaupungista, sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2016.