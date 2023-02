Finlandia-palkitun kirjailijan Rumuuspäiväkirja käsittelee ulkonäkökeskeistä yhteiskuntaa nuoren näkökulmasta

Jaa

Kirjailija Mari Kujanpää on havainnut, että ulkonäöllä on valtavan suuri merkitys niin ihmissuhteiden solmimisessa kuin esimerkiksi poliitikkojen ja taiteilijoiden uskottavuudelle. Rumuuspäiväkirja pohtii, minkälaista tällaisessa yhteiskunnassa on kasvaa nuorena, joka tuntee itsensä rumaksi.

Ikä 14 vuotta, kengännumero 42, pituus 175 senttiä, kuppikoko AA ja naama karmean ruma, niin Malva määritellään. Malvaa kiusataan koulussa, eikä omalta luokalta löydy ketään, joka pitäisi hänen puoliaan. Kaksin äitinsä kanssa elävä tyttö viettää myös vapaa-aikansa lähinnä yksin huoneessaan piirtäen tai luonnossa liikkuen. Yhtäkkiä elämään ilmestyy kuitenkin rinnakkaisluokkalainen taidepoika Runo, jonka kanssa Malva hitaasti mutta varmasti ystävystyy. Koulun terveydenhoitaja puolestaan auttaa ulkonäköään vihaavaa tyttöä pohtimaan, voisiko hänen ulkonäössään sittenkin olla asioita, joihin olla tyytyväinen. Kirjailija ja kirjastonjohtaja Mari Kujanpää alkoi kirjoittaa Rumuuspäiväkirjaa havaittuaan, miten tärkeää ulkonäkö on ajassamme. ”Niin politiikkojen, taiteilijoiden kuin tiedemiestenkin toivotaan olevan ulkonäöltään edustavia. Ulkonäöllä on kiistaton merkitys myös ihmissuhteiden solmimisessa. Ryhdyin miettimään, millaista on olla itsensä rumaksi kokeva nuori ulkonäköä korostavassa yhteiskunnassa”, Kujanpää sanoo. Kujanpää ajattelee, että jokainen saa olla sen näköinen kuin tahtoo ja panostaa tai olla panostamatta ulkonäköönsä. ”Kenenkään ei tarvitse muuttaa ulkonäköään vain toisiaan miellyttääkseen.” Niin hammaslääkärin odotushuoneessa kuin linja-automatkoilla kirjoja lukeva Kujanpää muisteli Rumuuspäiväkirjaa varten sitä, millaista oli olla kehollisesti 14-vuotias hänen omassa nuoruudessaan 90-luvulla. Apua oikeiden tuntemusten tavoittamiseen löytyi myös vuodesta 1998 vuoteen 2021 julkaistusta, teini-ikäisille suunnatusta Demi-lehdestä, joita Kujanpää luki kirjaa varten. Mari Kujanpää (s. 1976) on kirjailija ja toimii kirjastonjohtajana Oripään kunnan kirjastossa. Hän on kirjoittanut useita lastenromaaneja, ja Rumuuspäiväkirja on hänen ensimmäinen nuortenromaaninsa. Minä ja Muro (2009) voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian. Rumuuspäiväkirja ilmestyy 9.3.2023, ja se on saatavilla myös sähkö- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Emma Louhivuori. Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa