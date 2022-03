Finlands största vindkraftverk tillhandahåller S-gruppen el – även volymen solel fortsätter växa starkt

Kerää ja skannaa -palvelu laajenee: kohta lähes 30 Prismassa voi skannata ostokset suoraan kassiin jo kauppaa kiertäessä 15.3.2022 08:30:00 EET | Tiedote

S-ryhmä on pilotoinut kahden vuoden ajan muutamassa myymälässä palvelua, jossa asiakas voi kerätä ostoksensa suoraan ostoskasseihin ja skannata ne jo myymälää kiertäessä. Näin kassalla asiointi on sujuvampaa, kun ostoksia ei kassalla erikseen skannata ja pakata ostoskorista kassiin. Kerää ja skannaa -palvelu on ollut niin pidetty, että se tuodaan vuoden 2022 aikana 25 Prismaan jo pilottivaiheessa palvelua tarjonneiden neljän Prisman lisäksi.