Finlaysonin alue, Laukon kartano, Seikkailuapinat ja Nokia Arena ehdolla Visit Tampere Award -palkinnon saajiksi

Visit Tampere Award jaetaan tänä vuonna viidettä kertaa. Palkinnon myöntämisperusteet muuttuvat vuosittain ja vuoden 2022 palkinto myönnetään yritykselle, joka on toiminnassaan rohkeasti ja aktiivisesti suunnannut kansainvälisille markkinoille. Palkinnon arvo on 5000 euroa.

Palkinnon saaja valitaan viimevuotiseen tapaan Visit Tampereen ja yritysten yhteistyöllä. Yritykset saivat ehdottaa palkinnon saajaksi Tampereen seudulla toimivaa matkailu- ja tapahtuma-alan yritystä. Ehdokkaista muodostettiin neljän ehdokkaan lista ja lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee Visit Tampere Oy:n hallitus. Ehdolla ovat Finlaysonin alue, Laukon kartano, Seikkailuapinat ja Nokia Arena.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet :

2018 Veikko Niskavaara / Rajaportin sauna, Ville Virkki / Tullin Sauna

2019 Karoliina Laitinen / Villipihlaja

2020 Heikki Närvänen / Amazing City Oy

2021 Pirkanmaan festivaalit ry

Visit Festivaleilla perehdytään kansainvälisyyteen

Matkailu- ja tapahtuma-alan ammattilaisille suunnatun Visit Festivalin teemana ovat tänä vuonna kansainvälisyys ja tulevaisuuden matkailija. Puheenvuoroissa kuullaan muun airBalticin Area Sales Manager Jana Indranen katsaus lentoliikenteeseen, Kyrö Distilleryn mahtava tarina Miko Heinilän kertomana ja paneelikeskustelu teemalla ”Millainen on tulevaisuuden matkailija”.

Lisäksi kuullaan, miten 115-vuotias höyrylaiva Tarjanne ja virtuaalisuus liittyvät toisiinsa sekä mitä kuuluu kongressi- ja yritystapahtumapuolelle.

Tapahtuman pääpuhujaksi saapuu inspiroiva matkailualan monipuolinen osaaja, keynote-puhuja ja podcast-juontaja, Dolores Semeraro, jonka inspiroi ja herättää ajatuksia puheenvuorollaan The Future of Travel: Digital Literacy and Human Connection.

Ohjelma

Klo 8.30-9.30 Aamupalaa ja verkostoitumista

Klo 9.30 Tapahtuman avaussanat, Matti Helimo, Tampereen kaupungin apulaispormestari

Visit Tampere Awardin jakaminen, Jari Ahjoharju, Visit Tampereen toimitusjohtaja, Harri Airaksinen, Visit Tampereen hallituksen puheenjohtaja ja Kaija Holli, emeritusprofessori, Visit Tampereen hallituksen jäsen.

9.55 Visit Tampereen kuulumiset, Jari Ahjoharju ja Noora Heino

10.10 115-vuotias höyrylaiva Tarjanne matkaa ympäri vuoden,

Niko Airaksinen, markkinointijohtaja, Hopealinjat ja Mikko Syrjänen, toimitusjohtaja, Flycam

10.30 Update on airBaltic, Jana Indrane, Area Sales Manager, airBaltic

11.00 Paneelikeskustelu, ”Millainen on tulevaisuuden matkailija?”

Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland, Mika Nevalainen, liiketoimintajohtaja, Tampere-talo, Nina Nieminen, kaupallinen johtaja, SOK, Aki Käyhkö, toimitusjohtaja, Scandic, Anna Tuomi, markkinointijohtaja, Finavia. Paneelin vetäjänä toimii toimitusjohtaja Jari Ahjoharju, Visit Tampere.

11.45 Lounas ja verkostoitumista

12.45 Iltapäivään aktivoituminen yllätysohjelmalla

13.15 Kyrö Distillery: Saunasta maailmalle Kyrö kotina, Miko Heinilä, tislaamojohtaja ja perustaja, Kyrö Distillery Company

14.00 Kongressijärjestäjien toiveet ja tarpeet muuttuneessa maailmassa, Ines Antti-Poika, Manager of Business Events, Finland Convention Bureau

14.30 Iltapäiväkahvit

15.00 The Future of Travel: Digital Literacy and Human Connection, Dolores Semeraro, Tourism and Hospitality Specialist and Podcast Host.

15.45 Yhteenveto, Noora Heino, kumppanuuksien ja markkinoinnin johtaja, Visit Tampere

Tapahtuman juontaa Salla Paajanen.

Media on tervetullut osallistumaan tapahtumaan. Pyydämme edustajia ilmoittautumaan tämän linkin kautta.

Aika: tiistaina 22.11.2022 klo 9.30-16

Paikka: Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1, 33100 Tampere