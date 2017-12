FinnBuild 2018 tarjonta entistä monipuolisempaa

Tervetuloa testaamaan Suomen Suurin Sisähuvipuisto! 4.12.2017 10:16 | Kutsu

Satoipa räntää tai rakeita, on Suomen Suurin Sisähuvipuisto Messukeskuksessa varma paikka nauttia liikunnan riemusta ja uusista lajeista. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma on kasvanut ja monipuolistunut. Täällä jokainen löytää sisäisen lapsensa! Jättimäinen pop up -huvipuisto on avoinna Messukeskuksessa 26.12.2017 – 7.1.2018.