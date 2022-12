Finnforelin kirjolohelle vastuullisen kalankasvatuksen ASC-sertifikaatti

”Olemme erittäin iloisia sertifioinnista. Tämä on hieno tunnustus työstä, jota olemme tehneet usean vuoden ajan vastuullisen ja ekologisesti kestävän kalankasvatuksen eteen”, sanoo Finnforelin toimitusjohtaja Jussi Mekkonen.

”Finnforel on moderni kiertotalousyhtiö, joka on menestyksekkäästi yhdistänyt biologisen ja teknisen prosessin. Tänä vuonna tuotamme lähes miljoona kiloa herkullista ja terveellistä kalaa. Kasvatustapamme on suljettuun kiertoon perustuva kirjolohen viljely, jossa kuormitamme luontoa mahdollisimman vähän. Kalaviljelyssä minimoidaan sekä tuotannon päästöt että ruokahävikki kuluttajan keittiössä. Kierrätämme ja puhdistamme käyttämämme veden. Optimoimme tuotantopanosten käytön niin, että mitään ei mene hukkaan tai valu luontoon. Hyödynnämme myös kaikki kalasta saatavat sivuvirrat ja jakeet joko itse tai yhteistyökumppaniemme kanssa siten, että mitään ei heitetä jätteeksi”, Mekkonen jatkaa.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) on Maailman luonnonsäätiö WWF:n sekä Sustainable Trade Initiative (IDH) perustama voittoa tavoittelematon järjestö. ASC-sertifikaatti on osoitus vesiviljelytoiminnan vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä, kattaen koko tuotantoketjun ja taaten toiminnan ympäristöystävällisyyden sekä sosiaalisen vastuullisuuden.

ASC www.asc-aqua.org

ASC-merkintä tulee Saimaan Tuoreen pakkauksiin vuoden 2023 alussa.