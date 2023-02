Finnfoto ry avaa ensimmäisen Finnfoto Gallerian Kauppakeskus Rediin – tavoitteena on tuoda valokuvat lähemmäksi laajempaa yleisöä

Ideaan yleisölle maksuttomista ja helposti tavoitettavista valokuvanäyttelytiloista vaikutti monta tekijää. Yksi tärkeimmistä oli se, että kuvaajien on hankalaa löytää hyviä näyttelytiloja. Lisäksi näyttelyn rakentaminen tilavuokrineen on yksittäiselle kuvaajalle usein taloudellisesti hyvin kallista.

”Meillä on kotimaassa uskomattoman hienoja ja monipuolisia kuvaajia, joita haluamme tuoda esille. Lisäksi valokuva jää usein varjopaikalle perinteisissä taide- ja näyttelytiloissa. Koska Finnfoto ry:ssä yksi tärkeimmistä tehtävistämme on parantaa valokuvan näkyvyyttä, uuden näyttelykanavan rakentaminen on luonteva osa toimintaamme”, Finnfoto ry:n toiminnanjohtaja Mikko Säteri summaa. Kävijöiden on mahdollista myös ostaa näyttelykuvia skannaamalla kuvien yhteydessä oleva QR-koodi ja sen jälkeen tilata kuva valitsemassaan koossa ja muodossa.

Kauppakeskus Redissä sijaitseva Finnfoto Galleria on ensimmäinen järjestön oma näyttelytila. Tavoitteena on jatkossa rakentaa neljästä viiteen galleriaa eri puolille Suomea kauppa- ja liikekeskuksiin. ”Nyt avattavan Redin lisäksi meillä ovat keskustelut jo pitkällä seuraavasta Finnfoto Galleriasta. Olemme Finnfotossa olleet hyvin ilahtuneita kauppa- ja liikekeskuksien halusta tarjota kävijöilleen myös hengen ravintoa”, Säteri toteaa.

”On todella mahtavaa saada Finnfoto Galleria osaksi monipuolista palveluntarjontaamme. Redi on ihmisten kohtaamispaikka, joten olemme toimintamme alusta saakka halunneet tarjota kaupunkilaisille myös kulttuurielämyksiä. Meillä on kokemusta näyttelyiden järjestämisestä, joista esimerkkeinä ovat Art Port kesällä 2022, Vapaakaupungin olohuoneessamme vaihtuvat näyttely ja nyt uusimpana Finnfoto Galleria”, Kauppakeskus Redin johtaja Tanja Linsiö sanoo.

Finnfoto ry:n asettama toimikunta valitsee kulloisenkin näyttelyn tilaa hakeneista kuvaajista. Finnfoto ei peri kuvaajilta näyttelytilasta vuokraa. Koska valokuvanäyttelyiden on tarkoitus kiertää eri Finnfoto Gallerioissa, on näyttelykonsepti suunniteltu yhtenäiseksi, jolloin teokset on helppo siirtää ja asettaa näytteille eri Finnfoto Gallerioihin.

Abandoned Nordic avaa Finnfoto Gallerian

Finnfoto Gallerian ensimmäiseksi näyttelyksi valikoitui valokuvaaja Tanja Palmusen ja hänen puolisonsa Kimmo Parhialan Abandoned Nordic -projekti, joka koostuu eri puolilla Eurooppaa kuvatuista autioksi jääneistä ja hylätyistä rakennuksista.

Abandoned Nordicin tarina alkoi vuonna 2015, kun Palmunen ja Parhiala astuivat sattumalta hylätyn mielisairaalan ovista sisään. Ovien takaa löytyi kokonaan toisenlainen maailma, johon he halusivat palata uudelleen. Sen jälkeen pariskunta on etsinyt ja kiertänyt Euroopassa umpeenkasvaneita linnanaukioita ja syrjäisten kylien harvoin kuljettuja polkuja etsien hylättyjä rakennuksia.

”Hylätyt rakennukset kiehtovat monia. Ne ovat ympärillämme matkaansa jatkavan maailman sokeita pisteitä, joihin ei enää ole tarkoitus mennä, ja juuri siksi niiden maailma on niin erikoinen. Villiintyneen luonnon keskeltä löytyneet rakennukset kertovat niin yhteiskunnallisesta muutoksesta kuin yksittäisten perheiden kohtaamista katastrofeista. Samalla kuvat näyttävät, miten hylätyn rakennuksen sisällä aika on pysähtynyt. Ne ovat myös täynnä todisteita siitä, miten luonto ottaa vallan jatkaen loputonta työtään”, Palmunen kiteyttää.

Finnfoto Galleria sijaitsee Kauppakeskus Redin toisessa kerroksessa, A2-03 -liiketilassa. Abandoned Nordic -näyttely on maksuton ja esillä galleriassa 6.2. - 1.4.2023. Tanja Palmusen ja Kimmo Parhialan Abandoned Nordic -projektin kuviin ja tarinaan voi tutustua myös Instagramissa ja verkko-osoitteessa www.abandonednordic.com.

Vuonna 1970 perustettu Finnfoto ry on valokuva-alan keskusjärjestö, jonka tehtävänä on toimia koko valokuvausalan hyväksi edistämällä valokuvan ja sen tekijöiden arvostusta ja näkyvyyttä. Finnfoto myöntää valokuvaajille apurahoja, järjestää neuvontaa ja on aktiivinen toimija tekijänoikeuksien noudattamisessa ja niiden kehitystä koskevissa hankkeissa. Lisäksi järjestön tehtäviin kuuluu valokuvaajien ja alan eri järjestöjen yhteistyön edistäminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisätietoja. www.finnfoto.com

Lisätietoja medialle:

Mikko Säteri, toiminnanjohtaja

Finnfoto ry

Puh. 045 1373540

Sähköposti: mikko.sateri@finnfoto.fi