Finnish Flow vie suomalaisyritykset ratkomaan tulevaisuuden kaupunkien haasteita Davosiin Maailman talousfoorumin tapahtumaviikolle toukokuussa. Suomen Davos-ohjelman puhujiksi varmistuneet Deepak Chopra ja Bjarke Ingels

Suomalaisyritykset ovat ensimmäistä kertaa laajasti esillä toukokuussa Maailman talousfoorumin tapahtumaviikolla Davosissa. Finnish Flow on suomalaisen yritysmaailman kumppaneista koostuva verkosto, jonka kärkeen on valittu kahdeksan alle 35-vuotiasta johtajaa. Vuoden 2022 Finnish Flown teemana on kaupunkien tulevaisuus.

Maailman talousfoorumin tapahtumaviikolla nähdään suomalaisista yrityksistä ja johtajista koostuva Finnish Flow -delegaatio, jonka myötä Suomi ottaa ensimmäistä kertaa paikkansa muiden osallistujamaiden joukossa. ”Näimme vuoden 2020 talousfoorumissa, että suomalaiset yritykset eivät ole juuri lainkaan edustettuna maailman tärkeimmässä bisnestapahtumassa. Ryhdyimme toimeen ja nyt Finnish Flow vie suomalaiset kärkiyritykset ensimmäistä kertaa Davosin tapahtumaviikolle”, kertoo Finnish Flown toinen perustaja Janna Salokangas.



“Finnish Flow koordinoi avausvuotenaan Davosiin yli 30 hengen suomalaisen joukkueen hakemaan uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja verkostoitumaan maailman huipulla. Ohjelmaa on koko viikoksi ja olemme varmistaneet Suomen tapahtumien vetonauloiksi Deepak Chopran sekä Bjarke Ingelsin. Katsomme asiaa pitkällä tähtäimellä ja luomme Finnish Flowsta jokavuotisen perinteen ja kasvavan kansainvälisen alustan”, Finnish Flown toinen perustaja Risto Kuulasmaa jatkaa. Finnish Flown teemana Davosissa on kaupunkien tulevaisuus. Finnish Flow -delegaation kärkenä on kahdeksan alle 35-vuotiaista johtajaa ja muutoksen tekijää: Helenin Kristiina Siilin, BeeHealthyn Anni Iso-Mustajärvi, Carbo Culturen Henrietta Moon, Google Suomen Yacine Samb, Reaktorin Juuso Haaksivuori, St1:n Timo Huhtisaari, HundrEDin Lasse Leponiemi sekä ICEYEn Rafal Modrzewski. Finnish Flow julkaisi talvella Finnish Flow podcastin, jossa muutoksen tekijät kertovat omista ja yritystensä suunnitelmista paremman huomisen tekijöinä. Keskustelut jatkuvat Davosissa, jossa Finnish Flow on kuratoinut tapahtumien kokonaisuuden, jonka teemoina ovat mm. ilmastonmuutos, terveydenhuolto, energia ja koulutus.



Finnish Flown The Future of Cities -tilaisuudessa Davosissa puhuvat myös Deepak Chopra ja tanskalaisarkkitehti Bjarke Ingels. Finnish Flown pääyhteistyökumppaneita ovat kvanttitietokoneita valmistava IQM ja avaruusteknologiayhtiö ICEYE. Finnish Flown avausvuoden muut kumppanit ovat Enfuce, Helen, BeeHealthy, Helsingin kaupunki, iLOQ, Konstsamfundet, Naava, Reaktor, St1 ja Supercell. Finnish Flow koordinoi vuosittain suomalaisten yritysten esiintulon Davosissa. Finnish Flow tarkastelee kokonaisuuden onnistumista mittaamalla osallistujien uutta liiketoimintaa, vastaanotettuja investointeja sekä kansainvälisiä mediaosumia.



Finnish Flown kevättapahtuma Bio Rexissä 29. huhtikuuta

Finnish Flow järjestää yhteistyössä Konstsamfundetin kanssa The Future of Cities -kevättapahtuman Bio Rexissä Helsingissä 29. huhtikuuta. Tapahtuman avaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja keynotena kuullaan brittiläistä futuristia Matthew Griffiniä. Kukin Finnish Flown muutoksen tekijä pitää myös oman puheenvuoronsa ja Ministeri Harakka moderoi tapahtuman päättävän paneelikeskustelun. Milloin: 29. huhtikuuta 2022, klo 13–16

Missä: Bio Rex, Helsinki

Teema: Kaupunkien tulevaisuus

Akkreditointi Bio Rexin tapahtumaan:

Marjo Hellman, Head of Communications, Finnish Flow marjo@finnishflow.com, +358 44 9764456







