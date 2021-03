Finnkino aloittaa Turun murteella tekstitetyt elokuvanäytökset keväällä 2022

Finnkino aloittaa paikallismurteella tekstitettyjen elokuvanäytösten pilotin Turun teattereissaan keväällä 2022 avattavan Finnkino Myllyn avajaisista lähtien. Idea pilottiin saatiin asiakkailta, ja se on osa Finnkinon jatkuvaa palvelukehitystä.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo hankkeesta seuraavaa: ”Asiakaskeskeisyys on Finnkinon arvojen ytimessä ja kehitämme palveluitamme aktiivisesti saamamme palautteen pohjalta. Mikäli kokemukset ovat positiivisia, on täysin mahdollista, että vastaavia kokeiluja toteutetaan tulevaisuudessa myös muilla paikkakunnilla, esimerkiksi Tampereen tai Savon murteella.”

Myös elokuvalevittäjät ovat innostuneet hankkeesta. Ensimmäistä tekstitystä on testattu tänä keväänä ensi-iltansa saavaan, kaksi Oscar-ehdokkuutta (paras ohjaus ja paras vieraskielinen elokuva) haalineeseen YHDET VIELÄ -elokuvaan. Mads Mikkelsenin tähdittämä ja mestarillisen Thomas Vinterbergin ohjaama uutuuselokuva on tarina neljästä keski-ikäisestä ystävyksestä, jotka päättävät alkaa elää elämäänsä täysillä.

Testiversion on päässyt katsomaan muun muassa Turun Kinopalatsin teatteripäällikkö Kari Korhonen. ”Kyl Turun murteel filmi o nipal pare, mukavast personalline, kyl mar o”, Korhonen iloitsee.

Suomen suurimmalla elokuvateatteriketju Finnkinolla on 113 valkokangasta 16 eri teatterissa 11 kaupungissa. Finnkino on osa Odeon Cinemas Groupia, joka on Euroopan suurin elokuvateatteriketju.