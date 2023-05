Finnlinesille ja Janne Lausvaaralle tunnustusta. Varsinais-Suomen logistiikka-alan tunnustukset jaettu

Tunnustukset myönnetään joka toinen vuosi logistiikkayritykselle ja -toimijalle valtakunnallisesti merkittävästä Varsinais-Suomen alueella toteutetusta työstä Suomen logistiikkatoimialan ja logististen palveluiden kehittämiseksi.

”Finnlinesin investointi juuri Naantalin reitille on erittäin tärkeä seudulle ja iso askel myös kohti matkustaja- ja ympäristöystävällistä matkustamista. Uusien alusten ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat ovat osa kokonaisratkaisua, ja uudet hybridiratkaisut vähentävät polttoaineen kulutusta. Myös lastikapasiteetin kasvu on merkittävä”, summaa Turun kauppakamarin kuljetus- ja logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja ja Skanlog Oy:n toimitusjohtaja Janne Aho tunnustuksen myöntämisen perusteita Finnlinesille.

”Merenkulun kehittäminen Suomelle elintärkeää, ja on hienoa antaa tunnustusta seudulle tulevalle investoinnille näin palkinnonkin muodossa. Uusien laivojen tulo lisää entisestään painetta laittaa myös E18 kehätie kuntoon Raision ja Naantalin väliseltä osuudelta”, jatkaa Aho.

”Olemme iloisia tunnustuksesta, ja tunnemme ylpeyttä roolistamme Suomen ulkomaankaupan ja huoltovarmuuden keskeisenä toimijana. Finnlines on viime vuosina investoinut merkittävästi ympäristöystävälliseen teknologiaan ja uusinut aluskantaansa, josta viimeisin esimerkki on syksyllä liikenteeseen tulevat uuden konseptin ropax-alukset. Nämä lisäävät huomattavasti sekä rahti- että matkustajakapasiteettia Naantali-Långnäs-Kapellskär-reitillä”, kuvailee Finnlinesin kaupallinen johtaja Staffan Herlin.

Tietorahti Oy:n toimitusjohtaja Janne Lausvaara palkittiin Vuoden logistiikkatoimija 2022 -tunnustuksella. Hän on kehittänyt ilmaisen karttasovelluksen ammattikuljettajalle.

”Lausvaara on saanut paljon positiivista palautetta kuljettajilta, ja hänen tarjoamansa palvelu on saanut erinomaisen vastaanoton. Hän on myös aloittanut palveluvientiä, ja rakkaus logistiikkaan näkyy hänen sitoutumisessaan ja pyrkimyksissään parantaa alaa”, perustelee LOGY V-S puheenjohtaja Milla Kariluoto valintaa.

Perusteluissaan palkitsemisraati toteaa Lausvaaran tekevän pyyteetöntä työtä logistiikan parantamiseksi. Hänen innostustaan ja sitoutumistaan alalle raati kehuu ainutlaatuiseksi.

Liitteenä kuvia palkituista