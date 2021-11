Finnsementti Oy:n ruoppauksen jäljiltä öljyä meressä Paraisilla

Aiemmin otetuissa sedimenttinäytteissä ei ilmennyt poikkeavuuksia, mutta nyt öljyä on alkanut irrota selvästi pohjasta pintaveteen. Vielä ei ole tarkemmin tietoa, miten öljy on pohjaan päätynyt. Vuosikymmenien ajan Satama-alueella Finnsementin laiturin välittömässä läheisyydessä on tuotu ja käsitelty petrokoksia, joten tämän toiminnan on epäilty nyt olevan vedestä löytyneen öljyn taustalla.

Meren pohjalle on voinut kertyä reilu kerros petrokoksia ja kun sitä ruoppauksen yhteydessä pöyhitään, niin pohjasta ilmeisesti irtoaa öljyä. Öljyä irtoaa ruoppauksen yhteydessä pisaroina, jotka nousevat pintaan ja noustuaan hajoavat suhteellisen nopeasti.

Tällä hetkellä meriläjitys on keskeytetty, koska ruoppauksen ei voida enää katsoa olevan luvan mukaista, siitä aiheutuvien kielteisten ympäristövaikutusten vuoksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraa tilanteen kehittymistä ja on ohjeistanut toiminnanharjoittajaa. Näytteenottoa merivedestä jatketaan, jotta saadaan tarkemmin tietoa, kuinka laajalle öljyä on päässyt leviämään.

Lisätietoa:

Maria Timonen, vesistöasiantuntija, puh. 0295 022 951

Harri Helminen, erikoisasiantuntija, puh. 0295 022 865

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi