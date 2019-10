Finnveran hallintoneuvostoon uusia jäseniä

Finnvera: Kasvuhakuiset yritykset edelleen halukkaita investoimaan – pk-takaus helpottaa rahoituksen saatavuutta 12.9.2019 09:30:00 EEST | Tiedote

Vaikka pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat heikenneet keväästä, pahin lasku näyttää taittuneen. Kasvuhakuisten yritysten kiinnostus hakea ulkoista rahoitusta on jopa kasvanut, ja rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Tarpeesta huolimatta vaille rahoitusta jääneiden yritysten määrä on edelleen vähentynyt, kertoo tuore Pk-yritysbarometri. Lisäksi rahoituksen saatavuuden esteenä olevaan vakuuspulaan on nyt uusi ratkaisu. Finnveran pk-takaus helpottaa kasvuyritysten mahdollisuuksia rahoittaa investointeja.