Fira rakentaa NREPin omistaman logistiikkakeskuksen laajennusosan Espooseen

Logistiikkakeskukselle tavoitellaan “Very Good” -tason BREEAM-ympäristösertifiointia. Olemassa olevassa kiinteistössä työskennellään koko rakentamisen ajan, joten kiinteistön käyttäjien toimintojen sujuvuus ja hyvät työskentelyolosuhteet huomioidaan kaikissa rakentamisen vaiheissa.

− On ilo aloittaa yhteistyö Firan kanssa meille merkittävän Koskelonkuja 4:n logistiikkakeskuksen kehittämiseksi. Laajennuksen ansiosta saamme lisää nykyaikaisia tiloja tulevaisuuden vuokralaistemme käyttöön. Valmistuvissa tiloissa hyödynnetään Qheatin kanssa aiemmin tontille rakennettua syvälämpökaivoa lämmitykseen. Lisäksi pystymme pienentämään rakennusvaiheen päästöjä, sillä emme tarvitse erillisiä maanrakennustöitä kiinteistöä varten, sanoo NREP-konserniin kuuluvan Logicenters Finlandin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.

− Firalla on vankka kokemus vaativien ja laajojen logistiikkakeskushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta, ja tässäkin hankkeessa on hyödynnetty oman ratkaisukehityksemme asiantuntemusta tilaajalle optimaalisimman ratkaisun löytämiseksi. On todella hienoa päästä yhteistyöhön NREPin sekä kiinteistön käyttäjien kanssa, kertoo Firan toimitilarakentamisen linjan Head of Project Development Tuomas Lankinen.

Firan oman ratkaisukehitystiimin rooli hankkeen suunnitteluvaiheessa on ollut keskeinen. Syvällisen erikoisosaamisen, pitkälle kehitettyjen toimintamallien ja asiakkaiden tarpeiden pohjalta luotiin ratkaisu, jolla parhaiten päästiin haluttuun lopputulokseen.

Viime vuonna Fira rakensi Postin logistiikkayhtiö Transvallille 30 000 neliömetrin varastorakennuksen Sipoon Bastukärriin. Vuoden 2021 lopulla Fira solmi urakkasopimuksen kauppakeskus Tokmannin kanssa 55 000 neliömetrin varastorakennuksen rakentamisesta Mäntsälään. Varastorakennuksen valmistuttua vuonna 2024 se myydään NREPille.