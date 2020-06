Fischer ja One Way jakelu Vauhti Speed Oy:lle

Vauhti Speed Oy – joensuulainen, maailmaa valloittava suksivoidetehdas

Joensuussa sijaitseva Vauhdin voidetehdas on nykyään yksi maailman nyky­aikaisimmista ja automatisoiduimmista suksivoidetehtaista, joka valmistaa lisäksi Sport & Medi tuotemallistolla käsien ja pintojen desinfiointiaineita. Vauhti Speed Oy:n juuret juontavat jo vuoteen 1912. Kyseessä on yksi maailman vanhimmista tai jopa vanhin vielä toiminnassa oleva suksivoidevalmistaja. Vuodelta 1935 löytyy jo lehti-ilmoituksia Vauhti-voiteista.

Aulis Tolsa aloitti yhdessä veljensä Valto Tolsan kanssa suksivoiteiden valmistuksen Virolahdella. Sieltä Vauhdin tie kulki Jyväskylän ja Harjavallan kautta nykyiselle sijainnilleen Joensuun seudulle. Tolsan eläköityessä 1991 Vauhti siirtyi hiihto­legenda Aki Karvosen omistukseen.

Vuonna 2014 Vauhti siirtyi suomalaisessa hiihdossa vahvasti vaikuttaneen Martti Uusitalon takana olevalle perhesijoitusyhtiölle. Yhtiön toimitusjohtajaksi palkattiin alalla suurta arvostusta nauttiva filosofian tohtori Esa Puukilainen, joka on mm. väitöskirjatutkimuksessaan tutkinut muovimateriaalin ja veden välistä vuoro­vaikutusta, yhtenä sovelluskohteena suksen pohja.

Vauhti tekee tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksessa. Laitoksen tutkimusryhmillä on vuosikymmenien kokemus mm. suksien pohja­materiaalina käytettyjen polymeerien valmistuksesta, pintojen kemiallisesta ja rakenteellisesta muokkauksesta, pintojen päällystämisestä ja pintojen atomitason ilmiöiden teoreettisesta simulaatiosta.

Fischer Sports GmbH

Fischer Sports GmbH on maailman johtava maastohiihtosuksien valmistaja ja yksi johtavista alppihiihtosuksien valmistajista. Yhtiö tunnetaan innovaatioista ja huippu­teknologiasta. Fischer on myös yksi korkealaatuisten jääkiekkomailojen suurimmista valmistajista maailmassa. Fischerin visio on olla talviurheilijan ykkösbrändi erinomaisten tuotteiden avulla, jotka on luotu ikuisiin hetkiin ja uuden tason yksilöllistä suorituskykyä varten. Yksityisomistuksessa oleva yritys työllistää lähes 2 000 henkilöä, jotka kaikki jakavat intohimon ja omistautumisen talviurheiluun.

Fischer Sports GmbH perustettiin vuonna 1924 Ried im Innkreisissa, Itävallassa, jossa yhtiön pääkonttori sijaitsee edelleen. Valmistus tapahtuu Itävallassa ja Ukrainassa. One Way, maailmankuulu brändi, joka keskittyy erityisesti murtomaahiihtoon, on ollut osa Fischer Sports GmbH -yhtiötä toukokuusta 2018. Löffler on osa Fischer-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee myös Ried im Innkreisissä.