FITech-verkostoyliopisto sai rahoitusta ICT-alan täydennyskoulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 10 miljoonan euron avustuksen Tekniikan alan verkostoyliopistolle FITechille. Verkoston tavoitteena on jopa 5000 ICT-osaajan täydennyskoulutus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi FITech-verkostoyliopistolle joulukuussa 10 miljoonan euron erityisavustuksen Aalto-yliopiston koordinoiman kansallisen ICT-alaan keskittyvän koulutuskokonaisuuden luomiseen. FITech (Finnish Institute of Technology) on Suomen kaikkien tekniikan alan yliopistojen muodostama verkostoyliopisto. Rahoituksen avulla yliopistot kykenevät paremmin reagoimaan joustavasti ICT-alan kasvuun. Lisäksi myönnettiin 250 000 euron avustus Vaasan yliopiston koordinoimaan hankkeeseen, jossa koulutetaan osaajia sähköenergian varastointiin ja konversioon liittyvissä teknologioissa ja liiketoimintamalleissa. Hankkeissa edistetään ennen muuta työelämän aikaista jatkuvaa oppimista korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä.

FITechin johtokunta kokoontui keskiviikkona 16.1. Helsingissä ja perusti FITech ICT -innovaatioyhteisön. Projektin käynnistysvaiheen johtajaksi nimitettiin professori Petri Vuorimaa Aalto-yliopistosta. Innovaatioyhteisö järjestäytyy tarkemmin käynnistyksen edetessä. Lisäksi johtokunta nimitti FITech-Turun projektijohtajan Heikki Koposen oman toimensa ohessa FITechin operatiiviseksi johtajaksi.

FITechin perustajajäsenen Tekniikan Akateemisten edustaja johtokunnassa vaihtuu, ja uusi edustaja on TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela.

ICT-alalla välitön, kasvava tarve työntekijöistä

Lähes kaikilla työelämän alueilla on tarvetta päivittää ICT-taitoja, sillä tulevaisuudessa tekoäly muuttaa monia ammatteja entisestään ja tietotekniikka on levinnyt käytännössä kaikille työelämän alueille. ICT-alan globaali osaajavaje näkyy erityisesti Suomessa, jossa ICT-ammattilaisten osuus työvoimasta on poikkeuksellisen suuri 6,6 %, mikä käy ilmi vuoden 2018 Digital Economy and Society Indexin Suomen maaraportista. EVAn tuoreen analyysin mukaan ohjelmistoyritykset voisivat välittömästi palkata 7 000–9 000 uutta työntekijää ja vajeen arvioidaan kasvavan jopa 25 000–40 000 henkilöön vuoteen 2025 mennessä.

”FITech-konsortion uusi FITech ICT -hanke vastaa juuri tähän tarpeeseen. Suomessa on jo hyviä kokemuksia FITech Turku -hankkeessa toteutetusta yhteistyöstä Lounais-Suomen osaajavajeen ratkaisemisessa. FITech ICT -hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kaataa raja-aitoja koulutusten tarjoajien välillä ja luoda uusia mahdollisuuksia opiskella. Toimintamallia voidaan nyt hyödyntää ja laajentaa myös muille alueille”, sanoo FITechin johtokunnan puheenjohtaja Eero Eloranta.

Perusohjelmointitaidot antavat pohjan syvemmälle ICT-alan ymmärtämiselle

FITech ICT -hanke vastaa ICT-alan jatkuvan oppimisen haasteeseen kahdella eri tasolla. Ensimmäinen taso keskittyy eri alojen osaajien ICT-taitojen täydentämiseen. ICT-taitojen päivityksen tarve voi tulla esiin joko nykyisen tehtävänkuvan muutoksen tai työpaikan vaihdon yhteydessä.

Kohderyhmänä ovat jo työelämässä olevat henkilöt, joilla on aikaisempia korkeakouluopintoja. Kaikissa ammateissa ei tarvita syvällisiä ohjelmointitaitoja, mutta perusohjelmointitaidoista on kuitenkin paljon hyötyä. Osaamista täydennetään yliopistojen tietotekniikan yleisten sivuaineiden avulla. Opiskella voi laaja-alaisesti ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteista tietojärjestelmien kehittämiseen. Opiskelu voi tapahtua töiden ohessa verkko-opiskeluna.

Syventävillä opinnoilla osaaminen laajentuu uusille alueille

Hankkeen toinen taso keskittyy jo työelämässä olevien ICT-alan ammattilaisten osaamisen syventämiseen. ICT-alalle on tyypillistä osaamisen nopea vanhentuminen, ja omaa osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä. Erityisesti työpaikkaa vaihdettaessa on nopeasti opittava uudessa työpaikassa käytettävät teknologiat ja työkalut. Syventävien moduulien tarkoituksena on mahdollistaa sekä olemassa olevien taitojen kehittäminen että osaamisen laajentaminen kokonaan uusille alueille. Moduulien teemoja ovat esimerkiksi ohjelmistojärjestelmät, -tuotanto ja digitalisaatio.

Hanke toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana yhteistyössä Lappeenrannan, Oulun ja Tampereen yliopistokonsernien sekä Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Tekniikan alan yliopistojen tavoitteena on 3000–5000 ICT-osaajan täydennyskoulutus.

Varastoinnin ja akkuteknologioiden alueilla vastataan nopeaan kehitysvauhtiin

FITech-konsortio sai lisäksi 250 000 euron avustuksen jatkuvan oppimisen toimenpiteisiin energian varastoinnin ja konversioteknologioiden alueilla. Vaasan yliopiston koordinoiman FITech Energy Storage -hankkeen hankesuunnitelma tarkentuu kevään 2019 aikana.





FITech-verkostoyliopisto on tuonut Suomeen uuden, joustavan tavan opiskella. FITechin-innovaatioyhteisö on teknologiaosaajien sijoitus tulevaisuuteen: opiskelijat, tutkijat ja yritykset tekevät nyt yhteistyötä sen eteen, että Suomi ja yritykset saavat tekniikan ja ICT -alan huippuosaajia ja maailma innovaatioita.