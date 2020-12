Fjällräven haluaa pelastaa uhanalaiset napaketut Suomessa – 40 000 euron lahjoitus naalien suojeluun

Fjällrävenin The Arctic Fox Initiative -ohjelman turvin Lappiin rakennetaan uusia ruokinta-automaatteja ja koulutetaan vapaaehtoisia.

Fjällrävenin kansainvälistä suojelutyötä tekevä The Arctic Fox Initiative -ohjelma lahjoittaa joka vuosi varoja kansainvälisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat ihmisten luontosuhdetta ja suojelevat ympäristöä. Tänä vuonna yksi rahoituksen saajista on WWF Suomi, joka saa 40 000 euroa naalien suojelutyöhön. WWF on ensimmäinen suomalainen toimija, joka saa ohjelman rahoituksen.

“Lahjoituksen avulla saamme lisättyä ruokinta-automaatteja, joita Metsähallitus ylläpitää Suomen Lapissa. Tämän lisäksi pystymme kouluttamaan lisää vapaaehtoisia mahdollisten pesintäalueiden tarkistamiseen ja vapaaehtoisten kenttätyön tukemiseen”, sanoo Petteri Tolvanen, WWF Suomen ohjelmapäällikkö.

Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs. Kourallinen naaleja vaeltaa Lapin tundralla, mutta viimeksi naali on pesinyt Suomen puolella vuonna 1996. Naali oli runsaslukuinen Suomessa 1800-luvulla, mutta sadan vuoden aikana se metsästettiin lähes loppuun. Vuonna 1940 naali rauhoitettiin, mutta kantaa ei saatu elpymään.

Nyt tilanne näyttää valoisammalta, sillä naalikanta on kasvanut lähialueilla, kuten Norjassa ja Ruotsissa. Lisääntymisen todennäköisyys myös Suomessa on nyt suurempi kuin vuosikymmeniin.

Tavoite on saada naali pesimään jälleen Suomessa

Viime kesänä Enontekiön tunturialueella koettiin läheltä piti -tilanne, kun kaksi naalia viihtyi vanhoilla pesäpaikoilla. Pesintä ei kuitenkaan onnistunut. Epäonnistumisen syynä arvellaan olevan kevään aikana romahtaneet myyrien ja sopulien kannat. Naalien pesintää hankaloittavat lisäksi ketut, jotka ovat vallanneet naalien vanhoja pesimäkumpareita.

”Tavoitteemme on saada naali pesimään jälleen Suomessa. Ruokinta-asemat auttavat naaleja elämään heikkojen sopuli- ja myyräaikojen yli, mutta pelkällä koirannappulalla naali ei yleensä pesi. Siksi toinen tärkeä keino onkin kettujen metsästys eli poistopyynti”, Tolvanen sanoo.

WWF Suomi tekee naalien suojelutyötä yhdessä Metsähallituksen Luontopalveluiden ja vapaaehtoisten kanssa.

WWF Suomen lisäksi The Arctic Fox Initiative -ohjelman rahoitusta vuonna 2020 saivat kanadalainen Power To Be -projekti, joka tarjoaa luontoelämyksiä ihmisille, joilla on fyysisiä tai kognitiivisia rajoitteita sekä saksalainen The German Association, joka edistää ulkoilua osana lasten ja nuorten kansallista opetussuunnitelmaa.

Fjällrävenin luonnonsuojeluohjelma rahoittaa projekteja joka vuosi. Rahoitusta ohjelman kautta voi hakea mikä tahansa voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii suojelemaan ympäristöä tai inspiroi ihmisiä ulos ja luontoon. Lue lisää ohjelmasta ja hausta täältä.

Fjällräven aloitti aktiivisen naalien suojelutyön vuonna 1994. Kansainvälistä suojelutyötä tekevä The Arctic Fox Initiative -ohjelma perustettiin vuonna 2019.