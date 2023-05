Fjällräven ja Specialized: Yhteistyömalliston uudet tuotteet kannustavat pyöräilemään ja retkeilemään säällä kuin säällä

Åke Nordin perusti Fjällrävenin vuonna 1960 kellarissaan Örnsköldsvikin kaupungissa Pohjois-Ruotsissa. Nykyisin yhtiön ajattomat, toimivat ja kestävät retkeilyvarusteet tunnetaan ympäri maailmaa, ja niitä on saatavana yli 70 maassa. Fjällrävenin tuotevalikoima koostuu niin ulkoiluvaatteista -ja varusteista, kuin rinkoista, repuista, teltoista ja makuupusseistakin. Yhtiön ydinarvoihin kuuluu ihmisten, eläinten ja luonnon vastuullinen kohtelu. Fjällrävenin ydintehtävä ja eteenpäin vievä voima on aina ollut inspiroida yhä useampia ihmisiä viettämään aikaa ulkona luonnossa. Yhtiö on kahden suositun ulkoilutapahtuman, Fjällräven Classicin ja Fjällräven Polarin, alullepanija. Tapahtumiin osallistuu joka vuosi tuhansia ihmisiä.



Specialized on yhdysvaltalainen polkupyörävalmistaja, jonka tavoite on ollut jo puolen vuosisadan ajan valmistaa turvallisia, tehokkaita ja pitkään kestäviä polkupyöriä. Vaikka pyörien, vaatteiden ja varusteiden valmistamisella ja kuljettamisella on vaikutuksensa ympäristöön, asiat voi tehdä aina paremmin – ja pyöräilijät odottavat sitä. Specialized on sitoutunut rakentamaan laadukkaita pyöriä ja varusteita, mutta myös minimoimaan niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Yritys on sitoutunut myös kehittämään tehokkaan tavan kaiken materiaalin uudelleen käyttämiseen ja kierrättämiseen.