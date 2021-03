Fjällrävenin uusi Samlaren-mallisto antaa ylijäämäkankaille uuden elämän

Åke Nordin perusti Fjällrävenin vuonna 1960 kellarissaan Örnsköldsvikin kaupungissa Pohjois-Ruotsissa. Nykyään yhtiön ajattomat, toimivat ja kestävät ulkoiluvarusteet tunnetaan eri puolilla maailmaa, ja niitä on saatavana yli 30 maassa. Fjällrävenin tuotevalikoimaan kuuluu ulkoiluvaatteita ja -varusteita miehille ja naisille. Lisäksi valikoimassa on rinkkoja ja reppuja sekä telttoja ja makuupusseja. Fjällrävenille tärkeintä on ihmisten, eläinten ja luonnon vastuullinen kohtelu. Samalla yhtiö haluaa rohkaista ja tukea ihmisten kiinnostusta ulkoiluun. Yhtiö on kahden suositun ulkoilutapahtuman, Fjällräven Classicin ja Fjällräven Polarin, alullepanija. Molempiin tapahtumiin osallistuu joka vuosi tuhansia ihmisiä.