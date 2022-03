Forumiin Helsingin ensimmäinen käytettyjä ja kierrätettyjä kehyksiä myyvä optikkoliike

Synsam Group on yksi Euroopan johtavia optisen vähittäiskaupan ketjuja ja tarjoaa laajan valikoiman ainutlaatuisia silmänterveyden ja silmälasimuodin ratkaisuja, jotka rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ja elämäntyylin mukaisesti. Synsam-ketjussa työskentelee Pohjoismaissa n. 3700 ammattilaista ja sen liikevaihto on n. 4,7 miljardia SEK (2021). Ketjuun kuuluu 500 optikkoliikettä, jotka toimivat Synsamin, AI Eyewear ja Tanskassa Profil Optikin brändien alla. Digitalisoinnin, sopimusmyynnin ja muiden innovatiivisten konseptien avulla, Synsam Groupilla on vahva asema pohjoismaisilla optiikkamarkkinoilla, mm. asiakastyytyväisyydessä, tuotetarjonnassa ja vastuullisessa toiminnassa. Synsam Group on listattu Nasdaq Stockholmiin (SYNSAM).