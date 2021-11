Fosfori talteen jätevedestä ja vähemmän typpeä Itämereen

Kehitämme ja testaamme fosforin talteenottoa jätevedestä

Tällä hetkellä fosforia saadaan talteen jätevesien lietteestä, ja sitä kautta fosfori pääsee uudelleen kiertoon lietteestä valmistettujen multatuotteiden kautta. Fosforin talteenotto suoraan jätevedestä mahdollistaisi kuitenkin sen, että sille löytyisi useampia käyttötarkoituksia. Fosforiyhdisteet ovat välttämättömiä eliöille ja fosfori on lisätty EU:n kriittisten raaka-aineiden listaan vuonna 2014. Fosforin suurin käyttö on lannoiteteollisuudessa.

HSY on testannut fosforin talteenottoa pilottipuhdistamolla, jonka jätevesimäärä vastaa 1000 asukkaan tuottamaa jätevettä. Tällä hetkellä on käynnissä "Jäteveden ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen talteenotto (RAHI)" - hanke, jonka tavoitteena on viedä ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä kohti käytännön sovellusta.

Prosessin lopputuotteena syntyy teollisuudelle raaka-aineeksi sopivaa fosforihappoa tai vaihtoehtoisesti suoraan lannoitteena käytettävää ammoniumfosfaattia. Fosforihappo on arvokas ja monikäyttöinen kemikaali, ammoniumfosfaatti taas soveltuu sellaisenaan lannoitteeksi.

Lisätietoja: projekti-insinööri Kati Blomberg, puh. 050 324 1042

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoiden typpikuorma kasvussa

Jätevedenpuhdistamoihin tuleva typpikuorma pääkaupunkiseudulla on noussut tasaisesti vuosikymmenten ajan: Vuodesta 1999 vuoteen 2020 typpikuorma on kasvanut 50 %. Yhtenä syynä kasvuun on proteiinin syönnin lisääntyminen. Moni luulee proteiinin tarkoittavan lisää lihasmassaa, vaikka todellisuudessa proteiini, jota emme pysty hyödyntämään, varastoituu rasvana. Ylimääräinen proteiini, jota keho ei tarvitse, poistuu kehosta muun muassa typpenä virtsan mukana jäteveteen.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo puhdistaa typestä lähes 90 %, mutta silti typpeä päätyy Itämereen aiheuttaen rehevöitymistä. Herättelemme ihmisiä tiedostamaan proteiinin liiallisen syömisen kääntöpuolia ja kannustamme syömään lautasmallin mukaisesti, ilman lisäproteiineja. Ravintosuositusten mukainen määrä proteiinia on reilu gramma (1,1–1,3 g) painokiloa kohden päivässä.

Olemme toteuttaneet nuorille kohdennetun, somevaikuttajavetoisen #protskuraja-kampanjan TikTokissa.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Heini Karinen, puh. 045 657 7375

Jätevedenpuhdistus tutuksi etävierailulla

Järjestämme jätevedenpuhdistamon esittelyjä toistaiseksi virtuaalisesti. Vierailulla käydään läpi, miten lähes miljoonan asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet puhdistetaan Pohjoismaiden suurimmalla jätevedenpuhdistamolla. Lisätietoja virtuaalivierailusta ja sen varaamisesta ryhmälle verkkosivuiltamme.

Ennen etävierailua aiheeseen voi tutustua tubettaja Herbalistin videon avulla. Videolla käydään läpi pääkaupunkiseudun jäteveden puhdistuksen historiaa ja nykypäivää, sekä mietitään tulevaisuuden näkymiä. Suomessa ollaan edelläkävijöitä jätevedenpuhdistuksessa ja viemäröinnissä. Herbalistia opastaa laitoksella Viikinmäen tuotannon esimies Kim Nyman.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Heini Karinen, puh. 045 657 7375