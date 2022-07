Franklin ja ystävät on täällä!

Kvaliti julkaisee yhteensä 16 uutta Franklin ja ystävät -kuvakirjaa, joista ensimmäiset kaksi ovat juuri saapuneet painosta ja lähteneet jakeluun. Franklinin pari ja Franklin, Pikku Kupla pohjautuvat suoraan nykylapsille TV:stä tuttuihin 3D-animaatiojaksoihin. Kirjat on suomentanut Marvi Jalo.

Franklin Kilpikonna on kanadalaisen kirjailija Paulette Bourgeoisin luoma hahmo, joka on ilahduttanut lapsia ympäri maailman jo yli 30 vuoden ajan. Franklin-kirjoja on myyty yhteensä yli 65 miljoonaa kappaletta, ja hahmosta on tuotettu kaksi suurta animaatiosarjaa sekä useampi elokuva. Franklinistä onkin muodostunut kestohitti, jonka suosio ei näytä hiipuvan.

"Teemme läheistä yhteistyötä johtavan kanadalaisomisteisen lastenkirjakustantamon Kids Can Pressin kanssa, joka on osa monikansallista viihdealan yritystä Corus Entertainmentia. Haluamme tarjota suomalaisille lapsille kiinnostavaa ja ennen kaikkea hauskaa luettavaa, jota Franklin ja ystävät varmasti tarjoaa", toteaa kustantaja Hanna Sinkkonen.

Kvaliti on kasvava lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka on kirjojen kustantamisen ohella ollut alusta saakka mukana myös kotimaisen supersuositun animaatiosarjan Albi Lumiukko tuotannossa.

"Katalogistamme löytyy useita kirjasarjoja, joiden pohjalta on tehty animaatioita ja pelejä tai päinvastoin. Lasten lukuinto on ollut hiipumassa jo useamman vuoden. Mielestäni ainoa tepsivä lääke siihen on tarjota lapsille heitä itseään kiinnostavaa luettavaa", sanoo Hanna Sinkkonen.

