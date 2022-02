Franklin Kilpikonna ystävineen valloittaa lukijoiden sydämet ensi syksystä lähtien!

Franklin on iloinen ja utelias kilpikonna, jonka seurassa lapset oppivat hauskalla tavalla tärkeitä tunnetaitoja. Sympaattinen Franklin on hyväsydäminen ja aina valmis auttamaan ystäviään, mutta joskus tämä sankarimme joutuu myös pulaan. Onneksi apu löytyy silloin läheltä.

Modernilla 3D-tekniikalla toteutettu animaatiosarja Franklin ja ystävät on kestosuosikki, jota esitetään säännöllisesti Pikku Kakkosessa ja YLE TV2:n lastenohjelmissa. Sarja on katsottavissa myös mm. Elisa Viihteellä ja C More:lla.

Kvaliti julkaisee yhteensä 16 uutta Franklin ja ystävät -kuvakirjaa, joista ensimmäiset kaksi ilmestyvät syksyllä 2022. Franklinin pari ja Franklin, pikku kupla pohjautuvat suoraan samannimisiin animaatiojaksoihin, mikä edistää lasten kiinnostusta lukemiseen ja opettaa nykyaikana koko ajan tärkeämmäksi käyvää monilukutaitoa. Lapsi voi samanaikaisesti lukea ja katsoa samaa turvallista ja hauskaa tarinaa yksin tai yhdessä vanhempien kanssa!

"Kilpikonna Franklin on klassikkohahmo, joka on edelleen yhtä rakastettava kuin 30 vuotta sitten. Franklin ja ystävät -sarjan tarinat ovat nykyaikaisia ja nykylapsille tv:stä tuttuja seikkailuja. Olemme Kvalitissa todella iloisia, että meillä on mahdollisuus julkaista nämä kirjat suomeksi Marvi Jalon kääntäminä", toteaa kustantaja Hanna Sinkkonen hyväntuulisena.

Kvalitin kustannusohjelmasta löytyy Franklinin lisäksi monta muutakin animaatioihin linkittyvää kirjasarjaa, kuten Albi Lumiukko, Noksu, Suurenmoinen herra Kunkku ja Maailman mahtavin vekotin.